Kimler Kadroya Alınacak?

Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler

Sosyal Güvenlik Kurumları

KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar

KHK ile yapılan taşeron düzenlemesi kamuya doğrudan ve dolaylı olarak milyarlarca liraya mal olacak. Devam eden işlerle birlikte devletin 5 milyar TL ödemesi bekleniyor. Öte yandan taşeronların piyasaya olan 8.5 milyar TL'lik borçlarının ödenmesi de riske girdi.Dünya Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre; Sayıları 1 milyon 20 bin olan taşeron işçilerin kamuda kadroya alınmasıyla, Türkiye'de iş yapma sisteminde köklü değişiklikler yaşanacak. Ortalama olarak kamu alımlarının yüzde 30'unu oluşturan hizmet alımları, önceki gün yayınlanan 696 sayılı KHK ile resmi olarak son buldu.Bu düzenleme ile birlikte kapsamda çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin sorunlar giderildi. Ancak kamuya bu kapsamda iş yapan 17 bin taşeron şirketin, işleri yaparken kullandıkları alet ekipman, bünyelerinde istihdam ettikleri idari personel ve kamunun sözleşmelerin iptali sebebiyle üstleneceği yükümlülükler tartışma konusu olmaya devam ediyor. KHK ile birlikte devam eden sözleşmelerin tamamı feshedilecek ve belirli bir formüle göre idareler, yüklenici firmalara tazminat ödeyecek. Taşeronların kullandığı makineler ise devlet tarafından kısmen satın alınacak veya kiralanacak.Sadece 2017 yılının ilk yarısında 100 milyar liraya ulaşan kamu alımlarının 30.7 milyar liralık kısmını hizmet alımları oluşturdu. Henüz Kamu İhale Kurulu istatistiklerine yansımamış işlerin dahil edilmesiyle 70 milyar lira civarında sözleşme imzalandığı hesaplanıyor. Taşeron sorununun çözümüne yönelik çalışmaların başlamasıyla birlikte, hizmet sektöründe sayıları yaklaşık 17 bini bulan işverenler bir platform altında toplanarak, çözüm önerilerini bir rapor halinde başbakan ve birçok bakana sundular.Raporda yer alan bilgilere göre, kamuya hizmet veren firmaların sayısı 17 bin civarında. Bunların büyük çoğunluğu en az iki ortaklı ve toplam etkilenen kişi sayısı 34 bin. Her şirkette ortalama 5 idari eleman çalıştığı varsayımıyla, taahhüt işleri dışında bu firmalar 85 bin kişiyi istihdam ediyor. Raporda, taşeron sisteminin bu şekliyle hayata geçmesi halinde, şirket ortakları ve çalışanlarla birlikte, doğrudan 119 bin kişi işsiz kalacak. Hizmet alımına yönelik taahhüt firmalarının bankalara BCH/KMH türünden 8.5 milyar lira civarında olan borçların ödenme imkanı kalmayacak.Taşeron firmalarla kamu arasındaki sözleşmelerin feshinden kaynaklı olarak, idareler firmalara tazminat ödemek zorunda kalacak. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24'üncü maddesine göre, fesih halinde sözleşme bedelinin yüzde 80'i ile firmanın o ana kadar yaptığı işin tutarı arasındaki farkın yüzde 5'i kadar tazminat doğacak. Kamu İhale Kurumu istatistiklerine göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde hizmet kapsamında 30 milyar liralık sözleşme imzalandı. Yılın tamamında bu rakamın 70 milyar lirayı aşması öngörülüyor. Söz konusu sözleşmelerin önemli bir kısmına başlanmadığı için de idarelerin iptal kaynaklı olarak 2.5 milyar lira civarında ödeme yapacağı hesaplanıyor. Devam eden işlerle birlikte bu rakamın 5 milyar lirayı bulması öngörülüyor.Sözleşme sırasında peşin olarak ödenen, toplam bedelin yüzde 1.57'si oranındaki damga vergisi, karar pulu ve Kamu İhale Kurumu payı bedellerinin iade edilmesi durumu ortaya çıkacak. Devam eden işler ve yeni imzalanan sözleşmelerle iade tutarı 2 milyar lira olarak hesaplanıyor. Raporda, taahhüt şirketlerinin tahminen 1.5 milyar lira olarak hesaplanan SGK prim ve stopajları ile KDV borçlarının ödenme imkanı kalmayacağı kaydediliyor. Ancak KHK'da yapılan düzenleme ile yüklenici kuruluşlara yapılacak ödemelerden, kamuya olan borçlarının mahsup edileceği hükmü getirildi.Öte yanan platform temsilcileri yaptıkları açıklamada, yasal düzenleme yapıldıktan sonra 3 ay içinde taşeron işçilerin kadroya geçirileceği yönündeki açıklamaları hatırlatarak, teknik olarak bunun mümkün olmadığını öne sürdüler. Kaynaklar, özellikle FETÖ kaynaklı çok sayıda soruşturmanın halen sürdüğünü belirterek, bu kadar yoğun bir ortamda 1 milyon kişinin güvenlik soruşturmasının 3 ay gibi kısa sürede bitirilemeyeceğini kaydettiler.İşverenlerin, taşeronluk işlerinde kullanılan alet ve ekipmanları devletin almasına yönelik önerileri KHK'da kısmen karşılandı. Ancak bu işlemlerin fiili olarak nasıl gerçekleştirileceği netlik kazanmadı. KHK'nın 127'nci maddesinde, feshedilen sözleşmelerde konu işlerde kullanılan taşınırlar ve tüketim malzemeleri, kamu tarafından satın alınabilecek veya kiralanabilecek. Bu işleme ise bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin yer aldığı 3 kişilik komisyon karar verecek.2 Ocak 2018 itibari ile başvuruları alınacak. 10 günlük bir başvuru süresi olacak. Bir de değerlendirme süresi olacak ve bir sınav süreci başlayacak. Ardından sınav aşamasına geçilecek. sınavın içeriği henüz açıklanmış değil. Taşeron işçileri özellikle sözlü sınav konusunda kaygılı.Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. İşte, bu kurumların listesi;- TBMM- Cumhurbaşkanlığı- Başbakanlık- Anayasa Mahkemesi- Yargıtay- Danıştay- Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu- Sayıştay- Bakanlıklar (21 Adet)- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği- Jandarma Genel Komutanlığı- Sahil Güvenlik Komutanlığı- Emniyet Genel Müdürlüğü- Diyanet İşleri Başkanlığı- Hazine Müsteşarlığı- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı- Devlet Personel Başkanlığı- Türkiye İstatistik Kurumu- AFAD- Gelir İdaresi Başkanlığı- Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Meteoroloji Genel Müdürlüğü- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü- Yükseköğretim Kurulu (YÖK)- Üniversiteler (114 Adet)- ÖSYM- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü- Savunma Sanayi Müsteşarlığı- Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu- Atatürk Araştırma Merkezi- Türk Dil Kurumu- Türk Tarih Kurumu- TODAİE- TÜBİTAK- Türkiye Bilimler Akademisi- Türkiye Adalet Akademisi- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu- Karayolları Genel Müdürlüğü- Spor Genel Müdürlüğü- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü- Orman Genel Müdürlüğü- Vakıflar Genel Müdürlüğü- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü- Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü- Türk Akreditasyon Kurumu- Türk Standartları Enstitüsü- Türk Patent Ve Marka Kurumu- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- KOSGEB- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)- GAP Bölge Kalkınma İdaresi- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı- Kamu Denetçiliği Kurumu- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu- Mesleki Yeterlilik Kurumu- Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı- Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- Türkiye Su Enstitüsü- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu- Türkiye Sağlık Enstitüleri BaşkanlığıHelal Akreditasyon Kurumu- Sosyal Güvenlik Kurumu- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı- Kalkınma Ajansları- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları- Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı- Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri- Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü- Spor Toto Teşkilatı BaşkanlığıSürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.