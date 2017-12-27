Adli Tıp, Konumu İle Trafiği Tıp Etti

Yaklaşık 4 yıl önce kadar Atatürk Mahallesi Topçular Caddesi'ne taşınan Adli Tıp Kurumu araçların park sorunuyla gündeme geldi. Taşınmadan sonra otoparkı bulunmayan kurumun etrafına park edilen araçlar trafiği aksattığı gibi büyük kalabalıklara da neden oluyor. Gün içerisinde en az 5 cenazenin geldiği kuruma gelen cenaze sahipleri araçlarını parkın yasak olduğu bölgelere park etmek zorunda kalıyorlar. Çareyi çekiciler yardımıyla araçları çekmede bulan yetkililer gün boyunca birçok aracı bulunduğu yerden kaldırdılar.Topçular Caddesinde oluşan bu park sorunu sadece adli Tıp Kurumunun orada olmasından kaynaklanmıyor. Caddede tarihi bina ve müzenin olması da trafiği sıkıştırıyor. Tarihi bina ve müzelere gelen yerli ve yabancı turistler araçlarını park edecek yer bulamayınca kaldırım kenarlarına ve Adli Tıp Kurumunun önüne park ediyorlar.Hatalı park eden araçları çekmek için görevlendirilen 3 çekici akşama kadar araçları bulunduğu yerden çekerken, bu hataya dâhil olan zabıta aracı ise eleştiri konusu oldu. Resmi kurum aracı park ediyorsa vatandaş da eder, bize ceza kesilecekse onlara da kesilsin yorumlarında bulunan vatandaş, park sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.