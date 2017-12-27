Tatlıses Açıkladı,Yazı Bekleyin...

Son paylaştığı gözlüklü fotoğrafta daha da zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığı görülen İdo, sürpriz bir karar verdi ve dizi anlaşması yaptı. Bugüne kadar çok sayıda oyunculuk teklifi alan ancak kabul etmeyen İdo, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Hadi Be Oğlum' filmine imza atan Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapım şirketiyle el sıkıştı.
Yaz aylarında ekrana gelecek bir gençlik dizisinde oynayacağı öğrenilen İdo Tatlıses, böylece tıpkı babası gibi müzikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyecek. (Medyatava)
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