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Bu haber 27 Aralık 2017 13:09:07 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses Açıkladı,Yazı Bekleyin...

Kariyerine oyunculuğu da ekleyecek.

Tatlıses Açıkladı,Yazı Bekleyin...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna çiftinin oğulları İdo, renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Babasının izinden gidip müziğe adım atan 25 yaşındaki İdo, diyet ve sporla 2 ayda 15 kilo vermişti.

Son paylaştığı gözlüklü fotoğrafta daha da zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığı görülen İdo, sürpriz bir karar verdi ve dizi anlaşması yaptı. Bugüne kadar çok sayıda oyunculuk teklifi alan ancak kabul etmeyen İdo, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Hadi Be Oğlum' filmine imza atan Fırat Parlak ve Koray Şahin’in yapım şirketiyle el sıkıştı.


Yaz aylarında ekrana gelecek bir gençlik dizisinde oynayacağı öğrenilen İdo Tatlıses, böylece tıpkı babası gibi müzikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyecek. (Medyatava)
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Tatlıses Açıkladı,Yazı Bekleyin...
Tatlıses Açıkladı,Yazı Bekleyin...
Kariyerine oyunculuğu da ekleyecek.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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