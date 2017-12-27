Urfalı Vekil Açıkladı,Engelleyemiyoruz...!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çocukların intihar etmesine yol açtığı ileri sürülen Mavi Balina isimli bilgisayar oyuna ilişkin açıklamada bulundu.CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Mahmut Tanal, dünya genelinde 150’ye yakın gencin ölümüyle ilişkili olduğu ileri sürülen Mavi Balina isimli bilgisayar oyunu ve benzer oyunlara karşı alınan tedbirleri Meclis gündemine taşıdı.Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Mahmut Tanal’ın Mavi Balina oyunla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, “Oyunun sabit ve spesifik bir internet adresi olmadığından engellemeye yönelik bir işlem tesis edilememekte olup, BTK Başkanlığınca sözde oyun hakkında internet kullanıcıları için gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır” dedi.Bakan Arslan, CHP’li Sertel’in de aynı konudaki soru önergesine verdiği yanıtta, tarayıcı tabanlı olmayan, sabit bir internet sitesi bulunmayan, resmi satışı olmayan oyunun çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden internet korsanlarınca gizli gönderilen linklerle yayıldığını belirterek, “Bu yapıda çalışan sözde oyunun BTK tarafından engellenmesi ya da yasaklanması mümkün olamamaktadır” dedi.