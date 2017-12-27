2018 Karaköprü'nün Yılı Olacak!

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi, 2018 yılında hayata geçirdiği önemli projeleri hizmete sunmayı hedefliyor. Başkan Metin Baydilli, 2018 yılının Karaköprü’de projelerin açılış yılı olacağını söyledi.Karaköprü Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde temelleri atılan önemli projeler 2018 yılında hizmete sunulacak. Özellikle hizmete girecek olan dev projelerin yanında Şanlıurfa’da bir ilk olacak Bilim Merkezi ile Oyun ve Oyuncak Müzesi projeleri büyük ses getirecek.110 bin m2’lik Yaşam Parkı, Kültür Sarayı, Bilim Merkezi ile Oyun ve Oyuncak Müzesi projesi 2018 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedefleyen Karaköprü Belediyesi, yeni projeler ve hizmetler için de kolları sıvadı. Karaköprü’nün Güneydoğu’nun parlayan yıldızı olacağını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle birlikte Karaköprü gözde haline gelecek” dedi.Karaköprü Belediyesi, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ili Şanlıurfa'da çocuklara ve gençlere yönelik projelerine bir yenisini ekliyor. Türkiye'de 6. Şanlıurfa'da da ilk olacak 'Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi' Karaköprü'ye kazandırılacak. İçerisinde eski ve yeni olmak üzere birçok oyuncak yer alacak olan müzede çocukların bu oyuncakları görmesi ve aileleriyle birlikte burada zaman geçirebilmeleri sağlanacak. Müzenin bahçesinde sevilen çizgi film karakterleri ve hayvanların büyük maketleri de yer alırken, müze içerisinde yapılacak etkinlikler ve programlarla çocukların dolu dolu zaman geçirmeleri ve eğlenmesi sağlanacak.Karaköprü'yü bir müze kenti haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Müzelerin önemini bildiğimiz ve çocuklara değer verdiğimiz için Şanlıurfa'mızda ilk olacak olan Oyun ve Oyuncak Müzesi projemizi hayata geçireceğiz. Türkiye'de altıncısını Karaköprü'de yapacağımız bu müzede eski ve yeni oyuncakları sergileyeceğiz. Müzemiz bitme aşamasına geldi. İnşallah 2018 yılının başlarında müzemizi çocuklarımızın ve velilerinin hizmetine açacağız" diye konuştu.Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa’da ilkleri gerçekleştirmeye 2018’de devam edecek. Şanlıurfa’nın ilk bilim merkezi Karaköprü’de Yaşam Parkı içerisinde açılacak. Şanlıurfa’da gençlerin bilimle tanışması, bilimi merkezinden takip etmesi için Karaköprü Belediyesi Bilim Merkezini 2018 yılı içerisinde hizmete koyacak.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bilimin doğuşunda ve Avrupa’ya yayılmasında geçmişte Urfalı alimlerin çok büyük etkisi olduğunu hatırlatarak onların torunlarının da bilimi öğrenmesi ve üretmesi gerektiğinin altını çizdi.Başkan Baydilli, “Nasıl geçmişte Harran Üniversitesi’nde alimler astronomi, tıp gibi bilimlerle ilgilenmişler öğretmişlerse bizim gençlerimiz de inşallah bu bilim merkezinde bilimle tanışacak ve ilgili olacaklar. Biz de gençlerimizin bilim öğrenmesine ufak da olsa bir katkı sağlarsak çok mutlu oluruz” dedi.Karaköprü Belediyesi önemli projelerin dışında 2018 yılında da kırsal mahallelerde yapımını tamamladığı çok amaçlı salon ve sentetik çim sahaların ve merkez mahalle muhtarları için yapılan muhtar evlerinin açılışlarını gerçekleştirecek.