Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 27 Aralık 2017 12:06:33 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 çocuğu engelli olan Yar Ailesini ziyaret etti. Aileye, çocukları için ihtiyaç duyduğu tam donanımlı tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır” dedi.

Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 çocuğu engelli olan Yar Ailesini ziyaret etti. Aileye, çocukları için ihtiyaç duyduğu tam donanımlı tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, 3 Aralık Engelliler Gününde ziyaret ettiği 3 çocuğu engelli Yar Ailesinin, tam donanımlı tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmayarak, teminini sağlattı. Başkan Demirkol, beraberinde Haliliye Belediyesi Engelliler Komisyonu üyeleri Ali Doğan ve Halil Ateş, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve AK Parti Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile birlikte Ahmet Yesevi Mahallesindeki ailenin yeniden ziyaretine gitti. Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Demirkol, Bedir Yar ile de görüşerek, Haliliye Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Engelli çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak tam donanımlı tekerlekli sandalyeyi, aileye taktim eden Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ailemizi ziyaret ettik. Ailemizin üç engelli çocuğu vardı. Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, insanların zihnindeki engelleri ortadan kaldırmak, fiziksel şartlardaki engelleri ortadan kaldırmak ve bunun yanında engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır. Ailemize, Allah güç kuvvet versin. Ailemizin hayatını kolaylaştırmak adına, üç engelli kardeşimizin hayat seviyesini yükseltmek adına her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bugün getirmiş olduğumuz engelli aracı, engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Biz ailenin yanında olduğumuzu, hizmetlerinde olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ise Başkan Fevzi Demirkol’a duyarlılık örneğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol’un sosyal belediyecilik katkıları ve örnek çalışmalarını taktir ediyoruz. Geçen günlerde ziyaret ettiği ailenin, çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeleri için talep ettiği tam donanımlı tekerlekli sandalyeyi sağ olsun Başkanımız Fevzi Demirkol aileye taktim etti” dedi.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da Deprem...!
Urfa’da Deprem...!
Depremin Şiddeti,1.9
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
Bunların Şanlıurfa'dan haberi yok!
Kimler Kadroya Alınacak?
Kimler Kadroya Alınacak?
KHK ile yapılan taşeron düzenlemesi kamuya doğrudan ve dolaylı olarak milyarlarca liraya mal olacak. Devam eden işlerle birlikte devletin 5 milyar TL ödemesi bekleniyor. Öte yandan taşeronların piyasaya olan 8.5 milyar TL'lik borçlarının ödenmesi de riske girdi.
Urfalı Vekil Açıkladı,Engelleyemiyoruz...!
Urfalı Vekil Açıkladı,Engelleyemiyoruz...!
Ailelere Mavi Balina uyarısı: Engelleyemiyoruz
Urfa Vali yardımcısıydı Fetöden yakalandı...!
Urfa Vali yardımcısıydı Fetöden yakalandı...!
15 Temmuz'dan sonra FETÖ soruşturmalarını yürüten bazı yargı mensupları ve idarecilerin de örgüt üyesi oldukları iddiasıyla açığa alınmalarına benzer bir olay da Çanakkale'de yaşandı. Üyesi olduğu sendika FETÖ bağlantılı Aktif Eğitim-Sen ile karıştırılan ve ihraç edilen laboratuvar teknisyeni Turgay Karakoç'u görevden uzaklaştıran Şanlıurfa eski Vali Yardımcısı ve eski Ayvacık Kaymakamı Salih Gelgeç, KHK ile ihraç edildi.
2018 Karaköprü'nün Yılı Olacak!
2018 Karaköprü'nün Yılı Olacak!
Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçe Belediyesi, 2018 yılında hayata geçirdiği önemli projeleri hizmete sunmayı hedefliyor. Başkan Metin Baydilli, 2018 yılının Karaköprü’de projelerin açılış yılı olacağını söyledi.
Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu
Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 çocuğu engelli olan Yar Ailesini ziyaret etti. Aileye, çocukları için ihtiyaç duyduğu tam donanımlı tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır” dedi.
Dicle Elektrik Uyardı!
Dicle Elektrik Uyardı!
Dicle Elektrik Dağıtım şirketi, basında yer alan "Diyarbakır'da bir evde fabrika kadar elektrik tüketilmesi nedeniyle operasyon yapıldığı, evlerde ve ahırlarda Bitcoin üretildiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, yetkililerden veya vatandaşlardan 'kaçak elektrikle Bitcoin üretildiğine' dair kendilerine ulaşan bir ihbar olmadığını belirtti. Dicle Elektrik yönetimi, gelecek ciddi ihbarları değerlendireceklerini ve kaçak elektrik kullanmanın hukuki sonuçları olduğunu, kaçak elektriğin Bitcoin üretiminde veya daha farklı bir amaçla kullanılmasının yasal sorumlulukları ortadan kaldırmayacağını vurguladı.
Urfa Barosundan Sert Açıklama!
Urfa Barosundan Sert Açıklama!
​Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanların tek tip elbiseyle mahkemelere getirilmesine tepki gösteren bölge baroları, tek tip giysi uygulamasının insan onuruna aykırı olduğunu söylediler.
Harran İlçesine TÜBİTAK Onayı
Harran İlçesine TÜBİTAK Onayı
Harran ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına başvuru yapan 62 okulun tamamının başvurusu onaylandı.
Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek
Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek
TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının temel amaç, okullardaki öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer almalarını sağlayarak düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanmalarını sağlamaktır.
Artık istemezlerse askere gitmeyecekler
Artık istemezlerse askere gitmeyecekler
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK), askerlik görevlerini yerine getiren yükümlüler ile terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.
Taşerona Bir Müjde Daha!
Taşerona Bir Müjde Daha!
Urfa’da Deprem...!
Urfa’da Deprem...!
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
URFA'DA DAHA DA BETERİ OLMUŞTU!
Kimler Kadroya Alınacak?
Kimler Kadroya Alınacak?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
15°C / 6°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:30
Öğle
12:33
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿