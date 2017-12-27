Başkan Demirkol, Engelli Ailesinin Yanında Oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 3 çocuğu engelli olan Yar Ailesini ziyaret etti. Aileye, çocukları için ihtiyaç duyduğu tam donanımlı tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol, 3 Aralık Engelliler Gününde ziyaret ettiği 3 çocuğu engelli Yar Ailesinin, tam donanımlı tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmayarak, teminini sağlattı. Başkan Demirkol, beraberinde Haliliye Belediyesi Engelliler Komisyonu üyeleri Ali Doğan ve Halil Ateş, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ve AK Parti Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kaya ile birlikte Ahmet Yesevi Mahallesindeki ailenin yeniden ziyaretine gitti. Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Demirkol, Bedir Yar ile de görüşerek, Haliliye Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Engelli çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak tam donanımlı tekerlekli sandalyeyi, aileye taktim eden Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ailemizi ziyaret ettik. Ailemizin üç engelli çocuğu vardı. Haliliye Belediyesi olarak engellilerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, insanların zihnindeki engelleri ortadan kaldırmak, fiziksel şartlardaki engelleri ortadan kaldırmak ve bunun yanında engellilerimizin hayat seviyesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmak, engelli ailelerimize güç vermek bizim temel anlayışımızdır. Ailemize, Allah güç kuvvet versin. Ailemizin hayatını kolaylaştırmak adına, üç engelli kardeşimizin hayat seviyesini yükseltmek adına her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bugün getirmiş olduğumuz engelli aracı, engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Biz ailenin yanında olduğumuzu, hizmetlerinde olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ise Başkan Fevzi Demirkol’a duyarlılık örneğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Haliliye Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol’un sosyal belediyecilik katkıları ve örnek çalışmalarını taktir ediyoruz. Geçen günlerde ziyaret ettiği ailenin, çocuklarının ihtiyaçlarını gidermeleri için talep ettiği tam donanımlı tekerlekli sandalyeyi sağ olsun Başkanımız Fevzi Demirkol aileye taktim etti” dedi.