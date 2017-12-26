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Bu haber 26 Aralık 2017 22:05:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Halfeti Bilim Fuarına Hazırlanıyor

Halfeti'den 4006 Tübitak Bilim Fuarına başvuru yapan 25 okul tamamının projeleri kabul edildi.

​Halfeti Bilim Fuarına Hazırlanıyor


 
TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının Şanlıurfa Halfeti ilçesi 25 orta öğretim ve Lise okulun başvurusu tamamı onayladı.  
 “TÜBİTAK, 4006 - Bilim Fuarları Destekleme Programı adı verdiği bir çağrı programıyla, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programları dahilinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri konu üzerine araştırmalar yapmasını ve bu araştırmaların sonuçlarını sergileyecekleri bir ortam sunma hedefinde.
 
TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı sayesinde öğrenciler, belirtilen amaçlar üzerine hazırladıkları projeleri sergileyebilir ve araştırma sonuçlarını paylaşabilir.
 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 Nisan 2008 - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve fuar bir veya iki gün olacak. Fuarlar her okulun kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.
 
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI AMACI
 
Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi,
 
Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
 
Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,
 
Okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,
 
Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,
 
Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması,
 
Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması,
 
Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
 
Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.
 
 
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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