Harran İlçesine TÜBİTAK Onayı

TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının Şanlıurfa Haran ilçesi 62 orta öğretim ve Lise okulun başvurusu tamamı onayladı.“TÜBİTAK, 4006 - Bilim Fuarları Destekleme Programı adı verdiği bir çağrı programıyla, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programları dahilinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda seçtikleri konu üzerine araştırmalar yapmasını ve bu araştırmaların sonuçlarını sergileyecekleri bir ortam sunma hedefinde.TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı sayesinde öğrenciler, belirtilen amaçlar üzerine hazırladıkları projeleri sergileyebilir ve araştırma sonuçlarını paylaşabilir.TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 Nisan 2008 - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve fuar bir veya iki gün olacak. Fuarlar her okulun kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI AMACIBilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi,Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,Okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması,Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının sunulması,Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması,Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.