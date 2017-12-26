Urfa'da Çaldılar,Mardin'de Yakalandılar!

Bu haber 26 Aralık 2017 21:29:19 Tarihinde eklenmiştir.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polisin yol uygulanmasında kaçan şüpheli motosikletteki iki kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde motosikletin yaklaşık iki yıl önce Şanlıurfa’dan çalındığı tespit edildi. Hırsızlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlar ile Artuklu ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen plakasız bir motosiklet, polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşan motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

Motosiklette yapılan incelemelerde şase numarasının kazınmış olduğu ve ayrıca motosikletin düz kontak yapılarak çalıştırıldığını belirledi.

Motor numarasından yola çıkan polis, motosikletin 2 yıl önce Şanlıurfa’dan çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyette götürülen sürücü, motosikleti Kızıltepe ilçesinde ikamet eden 2 şahsın 200 TL karşılığında kendisine sattığı söyledi.

Polis, motosikleti satan 2 şahsı belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hırsızlık olayla ilgili motosikleti kullanan sürücü ve satan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.