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Bu haber 26 Aralık 2017 21:16:06 Tarihinde eklenmiştir.

Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek

TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının temel amaç, okullardaki öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer almalarını sağlayarak düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanmalarını sağlamaktır.

Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek

TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının temel amaç, okullardaki öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer almalarını sağlayarak düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanmalarını sağlamaktır.

HİLVAN'da toplamda 7 lise 14 ortaokul bulunmakta olup bu okulların tüm başvuruları gerekli bilimsel standartlara uygun olduğu için TÜBİTAK tarafından uygun görüldü.

Hilvan’da 25 Mart 8 Haziran arasında tüm ortaokullarımızda ve liselerde proje sergileri düzenlenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut yapmış olduğu değerlendirmede: "Son yıllarda ülkemiz büyük bir ilim atağında bulunmuş olup Hilvan’ının da bu gelişime seyirci kalmayıp eğitimi bilimsel kılmak adına TÜBİTAK-4006 tüm okullarınızda katılmış bulunmaktayız. Şanlıurfa’da tüm projeleri onaylanıp ve %100 katılım sağlayan ilçe müdürü olarak bilime inanan öğrenci, okul müdürü ve öğretmen camiasına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı addediyoruz. Hilvan’da kan gözyaşı yerine bilim panayırları olacak artık. “dedi.
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Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek
TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının temel amaç, okullardaki öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer almalarını sağlayarak düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanmalarını sağlamaktır.
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