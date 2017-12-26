Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek

TÜBİTAK-MEB ortak protokolle ile hayata geçirilen ortaokul ve liselerde uygulanan TUBİTAK-4006 Proje Uygulamalarının temel amaç, okullardaki öğrencilerin bizzat proje çalışmalarında yer almalarını sağlayarak düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanmalarını sağlamaktır.HİLVAN'da toplamda 7 lise 14 ortaokul bulunmakta olup bu okulların tüm başvuruları gerekli bilimsel standartlara uygun olduğu için TÜBİTAK tarafından uygun görüldü.Hilvan’da 25 Mart 8 Haziran arasında tüm ortaokullarımızda ve liselerde proje sergileri düzenlenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut yapmış olduğu değerlendirmede:“dedi.