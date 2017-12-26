Hilvan'da Kan Ve Gözyaşı Yerine Bilimsel Panayırlar Düzenlenecek

HİLVAN'da toplamda 7 lise 14 ortaokul bulunmakta olup bu okulların tüm başvuruları gerekli bilimsel standartlara uygun olduğu için TÜBİTAK tarafından uygun görüldü.
Hilvan’da 25 Mart 8 Haziran arasında tüm ortaokullarımızda ve liselerde proje sergileri düzenlenecek. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut yapmış olduğu değerlendirmede: "Son yıllarda ülkemiz büyük bir ilim atağında bulunmuş olup Hilvan’ının da bu gelişime seyirci kalmayıp eğitimi bilimsel kılmak adına TÜBİTAK-4006 tüm okullarınızda katılmış bulunmaktayız. Şanlıurfa’da tüm projeleri onaylanıp ve %100 katılım sağlayan ilçe müdürü olarak bilime inanan öğrenci, okul müdürü ve öğretmen camiasına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı addediyoruz. Hilvan’da kan gözyaşı yerine bilim panayırları olacak artık. “dedi.
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