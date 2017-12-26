İl Başkanlığı Kongreye Gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı Cumartesi günü olağan genel kongreye gidiyor. Seçime sayılı günler kala hala mevcut başkan Aziz Aydınlık dışında başka başkan adayı olmadığından kongreye tek liste halinde gidilmesi bekleniyor.Secime sayılı günler kalmasına rağmen bir başkan adayının çıkması ile başkanlığa aday kişi yönetim listesini partiye bildirerek aday olduğunu belirtir.Cumartesi günü saat 12.00’da başlayacak olan kongre Urfa Cıty Konferans Salonunda yapılacak. Kongreye katılımın oldukça yüksek olması bekleniyor.