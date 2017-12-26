Urfa'da Balık Tüketimi Yok Ama Balığın katkıları Çok

Yapılan araştırmada, balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin çocukların zeka gelişimini ve uyku düzenini olumlu yönde etkilediği anlaşıldı. Haftada en az 1 kere balık yiyen çocukların yaşıtlarına göre IQ seviyesinin daha yüksek olduğu ve uyku düzenlerinin daha sağlıklı şekillendiği görülüyor.Prof. Dr. Adrian Raine, “"Çocuklara balık yedirmek, sürekli erken yatmalarını söylemekten daha kolay olabilir. Balık yemek, çocuğunuzun uyku kalitesini artırır ve bu da idrak performansını artırır. Bir taşla iki kuş” açıklamalarında bulunarak balık yemenin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.Araştırma kapsamında, yaşları 9 ile 11 arasında değişen okul çağındaki 541 öğrenciye, ne kadar balık tükettikleri soruldu ve daha sonra IQ testi yapıldı. Daha sonra da ebeveynlerinden çocukların uyku kalitesine yönelik bilgi alındı.Araştırmada, IQ testinde haftada en az bir kez balık yediğini söyleyen çocukların diğerlerine kıyasla 4,8 puan; arada sırada balık yiyenler ise yalnızca 3,3 puan daha yüksek skor elde ettiği görüldü.Yemek kültürünün nirvanaya ulaştığı Şanlıurfa’da balık kültüründen bahsetmek neredeyse imkansız. Bırakın haftada 1 evlere balık girmesini yılda 2 kere bile sofralarda yenildiği görülmüyor. Et ve acı harmanıyla bezenen Urfa sofralarında yerini alması gereken önemli besin maddelerinin başında balık gelmeli. Yapılan araştırmalar sonucu en çok çocuklarımızın sağlığını iyi yönde etkileyecek balık yemekleri yetişkinlerin de sağlık problemlerine çözümler üretiyor. Protein bakımından en zengin besinler arasında gelen balık özellikle Göz doktorlarının tavsiyesinde en çok tüketilmesi gereken besinler arasında yerini alıyor.Urfa yemek kültürü arasında yerini alması gereken balığın, aileler tarafından erken yaşlarda yedirilmesi çocukların damak tatlarında daha kolay yer edinmesini sağlayacak. çocukların Bu konuda bilinçlenmesi adına ailelere büyük görevler düşüyor.