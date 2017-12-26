Urfa'da Feci Kaza!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Bozova Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'ya seyir halinde olan Müslüm Y. yönetimindeki 27 VY 795 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanırken, otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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