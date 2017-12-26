Urfa İçin Güzel Haber...!

Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan GAPYENEV, bölgede bir ilke daha imza atarak, termal güneş paneli üreticilerini yurt dışına gitmekten kurtaracak bir yeniliği Şanlıurfa’ya kazandırdı.Harran Üniversitesi GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi, (GAPYENEV) bölgenin ilk ve Türkiye'nin ikincisi olan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı, Termal Güneş Paneli Laboratuvarı Test ve Sertifikasyon hizmetini vermeye başladı.Üniversite olarak bölgenin her alanda kalkınması için akademik anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Bölgemiz yenilenebilir enerji anlamında önemli bir yere sahip olduğu için Üniversitemizin bünyesinde kurulan GAPYENEV ile bu alanda önemli çalışmaları yapıyoruz. GAPYENEV, güneş enerjisini üretime dönüştürmek için kendi çalışmalarımızın yanında serbest müteşebbise gerekli teknik desteği verdiğimiz bir merkezimizdir” dedi.Rektör Taşaltın açıklamasında, Yüksek teknolojiye sahip akredite Laboratuvarı sayesinde; Artık Termal Güneş Paneli Üreticileri, TS EN ISO 9806 Standardına göre panellerini test ettirmek için yurt dışında bulunan laboratuarlarda sıra beklemeyerek GAPYENEV merkezimizden raporlama hizmeti alabileceğini belirtti.