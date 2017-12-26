Harran'da 1 Miyon Zeytin Ağacı Dikimi Yalan Oldu

Geç yıl 'Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi' kapsamında Şanlıurfa’nın Harran İlçesine 1 milyon zeytin ağacı dikileceği duyurulmuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce uygulanması planlanan proje üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala uygulamaya geçilmedi. Harran Ovasında bırakın 1 milyon ağacı yıl içerisinde 1 zeytin fidanı dahi dikilmedi.Projeyi duyurmalarının ardından hem Harran halkı, hem de Suriyeli mültecilere istihdam alanı açılacak proje ile potansiyel arazilerin sosyal koruma amaçlı olarak tarıma kazandırılmasının hedeflenmişti. Proje için hibelerin hazırlandığı, büyük reklamların yapıldığı ve projeyi hazırlayanları gururla çıkıp “Ben yaptım” naralara attığı halde kimse ortada bir icraat göremedi. İş alanlarının açılacağı için umutla bekleyen işçilerin yanı sıra, ekonomimize de büyük katkılar sağlayacak projenin neden yapılmadığı konusunda henüz net bir açıklama gelmedi.1 milyon zeytin ağacı dikileceğini gururla halka sunanlardan ses sedanın olmaması halkı merakta bırakıyordiyen halk kendilerine sunulan birçok projenin askıda kaldığını ifade ederek yetkililerden açıklama bekliyor.