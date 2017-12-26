Taşeron İşçiler İçin Flaş Açıklama,4 ARALIKTAN....

Taşerona kadro 136 maddelik Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alarak dün yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevsimlik işçi ile taşeronun karıştırıldığını belirterek, "Devletle ilgili olan birçok taşeron, Çaykur'daki gibi mevsimlik işçi var. O başka bir şey bu başka bir şey. Bundan sonra aracı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı'nda da taşeron var. Hepsi kadromuz içine giriyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor. 300-400 liraya arkadaşlarımız çalışıyor. Taşeron falan kullanılmayacak. Temizlik işlerini diyelim İSTAÇ alacak ve yürütecek" diye konuştu. 900 bin işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesindeki ayrıntılar şöyle:4 Aralık 2017'de SGK'ya verilen giriş, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgeleri esas alınacak. Kadro isteyenler 10 gün içinde sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek.Kadroya geçişte memur olabilme şartları aranacak. Başvuranlar yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.Doğum, hastalık, askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda bulunanlar kadroya geçecek.Kadroya geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.Kadroya geçenlere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye (Yıllık 4 bin 621 lira) 4 parça olarak ödenecek.Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedelfarkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkânı sağlanacak.Belediyelerde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan işçiler artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde 4 ay kadar daha uzatılabilecek.Çalışanlar kıdem dahil kazanılmış tüm haklarıyla geçiş yapacak.Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerini fırsatçı kurslar konusunda uyardı. Sarıeroğlu, "Taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok" diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, dört aşamalı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkincisi mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncüsü kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncüsü de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili" dedi. Bakan Sarıeroğlu, "Çöp, park, bahçe, temizlik işçileri ile ilgili hizmet alımlarının tamamını belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek" diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret tutarını bu hafta 1 Ocak'ta uygulanacak şekilde açıklayacaklarını söyledi.Taşeron düzenlemesinde 59 kamu kurumu kapsam dışında bırakıldı. TRT, AA, Çay-Kur, Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim A.Ş, ESK, Makine Kimya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank- TOKİ, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası kapsam dışında kalan kurum, kuruluşlar kapsamında bulunuyor.(Sabah)