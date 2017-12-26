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Bu haber 26 Aralık 2017 11:28:47 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Emniyeti Uyardı!

SAKIN KANMAYIN...

Urfa Emniyeti Uyardı!

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden sözde fuhuş yapıldığı yönünde yapılan paylaşımlar halkı dolandırıcılığa sürüklüyor.

Twitter hesabı üzerinden sahte hesaplarla uygunsuz fotoğraflar paylaşan ve telefon numaralarına kadar paylaşımlar yapan dolandırıcılar bu kez halkı bu şekilde kandırmaya çalışıyor. Şanlıurfa Emniyetinden edinilen bilgiler doğrultusunda, paylaşımları yapan kişi ve kişilerin fuhuş değil, halkı dolandırmaya yönelik yapılan suçtur. 

Peki vatandaş ne şekilde dolandırılıyor?

Yapılan paylaşımlarda verilen telefon numaralarını arayan kişiler, karşı taraftan kiminle muhatap olduğunu bilememekte ve fuhuş pazarlığı yapılıp bankamatiklere yönderilirmekte. Bu olay nasıl yaşanıyor diyorsanız tam olarak şöyle; 'Paylaşımda yazılan numarayı arayan bir kişi, karşı tarafın söyledikleriyle hareket edilip, bankamatiğe yönlendirilmekte ve kartsız işlem yaptırılmakta. İstenilen ücreti hesaba yatıran şahıslar, görüşmekte olan karşı tarafın telefonlarının kapanmasıyla karşı karşıya kalıyor ve bir daha ulaşamamaktadır.  Böylelikle yaşanan bu gibi hadiseler Şanlıurfa Escort isimli sahte hesap kullanıcılarının bir tuzağı. Dolandırıcılığın yeni yüzü haline gelen fuhuş tuzağı bu kez insanları böyle kandırmaya çalışıyor. 

Şanlıurfa Emniyeti Uyardı!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, vatandaşların bu gibi sahte hesapları kayda almamaları ve bu dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda vatandaşları uyardı. Öte Yandan Emniyet mensuplarının, bu dolandırıcı çetesini çökermek  için çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri öğrenildi. (urfastar)
 
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