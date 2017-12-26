Müdür Bilici, Koruyucu aileleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklara koruyucu ailelik yapan aileleri ziyaret etti.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, İl Müdürlüğü Koruyucu aile biriminden sorumlu çocuk gelişimcisi Özge Taş ve Sosyal Çalışmacı Efraim Çaylı ile birlikte ziyaret ettiği ailelere görüşerek bilgi aldı.Kendi çocukları ile birlikte koruyucu aile oldukları çocuklara annelik, babalık yapan ailelere teşekkür eden Müdür Bilici; aile sıcaklığı ile büyüyen çocukların anne baba sevgisi ile aile ortamında yetişmesinin çok önemli olduğunu söyledi.Çanta ve Ufraz ailelerinin koruyucu ailelik yaptığı çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim hayatları hakkında bilgi alan Müdür Bilici, koruyucu aile uygulaması hakkında bilgi almak ve koruyucu aile olmak isteyen ailelerin mutlaka Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bilgi almasını isteyerek şartları uygun ailelerin devlet koruması altındaki bu çocukların ailesi olabileceğini belirtti.