Urfa'da Flaş Operasyon...

Osmaniye merkezli 9 ilde akaryakıt kaçaklıklarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 ton akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgisi olduğu belirtilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa illeri olmak üzere 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 38 ton hileli motorin, 638 adet doküman ve suçta kullanılan 3 adet akaryakıt pompası ile bir adet filtreleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu belirtilen 19 zanlı gözaltına alınırken, 4 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi