Urfalı Çiftçiye Uyarı!

DSİ 15. Bölge Müdürlüğünden, Suruç ve Günışık çiftçilerine önemli bir duyuru yapıldı.Açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek hizmete sunulan Suruç Ovası Pompaj Sulaması ve Bozova 3. Kısım Pompaj Sulaması (Günışık Sulaması) kapsamında su alan çiftçilerin, İşletme ve Bakım Ücretleri tarifelerin üzerinden ödeme yapılması gerektiği belirtildi.Çiftçilerin www.dsiurfasulamalari.com web adresine girerek borçlarını TC Kimlik numarası girilerek öğrenebilecekleri bildirilen açıklama da şu ifadelere yer verildi;