Meteorolojiden Urfa Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur, iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus meydana geleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.