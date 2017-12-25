Urfalı Çıktı,Eski patronu ve 2 arkadaşını öldürüp intihar etti

Bu haber 25 Aralık 2017 10:36:15 Tarihinde eklenmiştir.

Geçtiğimiz Hafta,Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsonu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek bilgi aldı. Uzunkaya, "Söz konusu şahıs hakkında Muş’ta 2011 yılında daha önce terör örgütüne üyelikten işlem yapılmış." dedi.

Paket servis görevlisi 26 yaşındaki Saddam Korkmaz'ın, birkaç gün önce işten çıkarıldığı, ardından patronuyla tartıştığı iddia edildi.



Korkmaz'ın Şanlıurfalı olduğu ve cenazesinin Şanlıurfa'ya gönderildiği öğrenildi.