Belediye Harekete Geçti,O Yapı Yıkıldı...

Yapının yıkılmasıyla ilgili Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Polat, yaptığı açıklamada; madde bağımlıları tarafından kullanılan yapıyla ilgili yaptıkları müracaat sonunda Haliliye Belediyesince yıkımın gerçekleştiğini ifade ederek, Başkan Fevzi Demirkol’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ilçe genelinde kaçak yapıyla, metruk, tehlike arz eden, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yorum Yap