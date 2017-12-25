İşte Urfa'da İhraç Edilenler ve Göreve Dönenler,İsim İsim...

İşte Şanlıurfa'da görevden ihraç edilen isimler:

Öğretmenler:

Göreve iade edilenler:

Yayınlanan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan 2 bin 756 personel ihraç edildi.Yeni KHK'da çok sayıda isim kamudan ihraç edilirken 3 isim görevlerine geri döndü.Şanlıurfa'da aralarında 2 Polis memuru ve 4 Jandarma Astsubayı'nın da bulunduğu çok sayıda ihraç var.Ramazan Sıvacıoğlu (Jandarma Astsubay)Abdullah Çöpboyun (Jandarma Astsubay)Güven Ceylan (Jandarma Uzman Çavuş)Faruk Karabağ (Muhafaza Memuru)Neşe Cansever (Eyyübiye)Şeyma Altun (Eyyübiye)Tamer Gündoğdu (Eyyübiye)Bilal Fırat (Haliliye)Duygu Arslan (Haliliye)Sinan Bozkurt (Haliliye)Abdurrahman Sarıoğlu (Viranşehir)İlyas Akınca (Viranşehir)Mehmet Kardeş (Viranşehir)Cemile Özkan (Kuran kursu öğreticisi/Haliliye)Rukiye Kartalkanatlı (Kuran kusru öğreticisi/Haliliye)Yurdagül Çalık (Kuran kursu öğreticisi/Haliliye)Şükriye Bayır (Kuran kursu öğreticisi/Haliliye)Abdurrahim Durğun (Abih/Suruç)Halit Yıldırım (İmam Hatip/Suruç)Abdulbaki Yazar (Memur/Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü)Mehmet Aytaç (İşçi/Tarım İşletmesi/Şanlıurfa)Halil Kurt (İşçi/Tarım İşletmesi/Şanlıurfa)Faruk Karabağ (Muhafaza Memuru/Şanlıurfa)Yusuf Büyükakçalı (Mühendis/Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü )Ahmet Çiftçi (Uzman Tabip/Haliliye)Recep Kılıç (İmam Hatip/Haliliye)Adem Kem (İmam Hatip/Hilvan)Enver Kılıç (İmam Hatip/Hilvan)