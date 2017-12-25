Urfa'da 10,Diyarbakır'da 16 Projeye Destek...

Şanlıurfa'dan 10, Diyarbakır'dan 16 proje desteğe değer bulundu.
Çeşitli kurumların destek talebiyle başvuruda bulunduğu 6 proje elendi. Bu projelerin 4'ü Şanlıurfa, 2'si Diyarbakır'a ait...
KKA'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:
''2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 03.03.2017 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.
Ajansımız tarafından 2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 03.03.2017 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.
2017 Yılı Teknik Destek Programı (Eylül-Ekim dönemi) kapsamında Ajansımıza 32 (Otuziki) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Nihai Değerlendirme aşamasında 26 (yirmialtı) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 6 (altı) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listesinde yer almıştır.''
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