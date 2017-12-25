Urfa'da 10,Diyarbakır'da 16 Projeye Destek...

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA), Teknik Destek Programı kapsamında desteğe değer bulunan projeleri açıkladı.Şanlıurfa'dan 10, Diyarbakır'dan 16 proje desteğe değer bulundu.Çeşitli kurumların destek talebiyle başvuruda bulunduğu 6 proje elendi. Bu projelerin 4'ü Şanlıurfa, 2'si Diyarbakır'a ait...KKA'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle: