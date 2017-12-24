Urfa'da Kudüs Mitingi Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Topçu Meydanında Kudüs mitingi düzenlendi. Mitinge gelen vatandaşlar Kudüs'ün özgür olması için tek bir ağızdan Tekbir getirip slogan attı. Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde Filistin ve Türk bayrakları dalgalandı. Soğuk havaya rağmen Şanlıurfalıların Kudüs sevgisi dinmedi. Kudüs mitingine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kırıkçı, Siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.Miting Murat Çiçek'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kudüs mitinginde Memur Sen Konfederasyonunun Kurucu Genel Başkanı Şair ve Yazar merhum Mehmet Akif İnan'ın Kudüs şiiriyle sözlerine başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdasıyla meydanları dolduran Şanlıurfalıları selamladı.Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi mitingin başta Filistin ve Kudüs olmak üzere zulüm altında inleyen bütün mazlumların ve mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Başkan Çiftçi, "Kudüs'ü fethiyle, Kudüs topraklarına barış, adalet ve huzur getiren Kudüs'ün unutulmaz ilk Fatihi Hz. Ömer'e, Kudüs ve Mescid-i Aksa, Haçlıların işgâlinde olduğu müddetçe, ben nasıl olur da gülebilirim, sevinebilirim ve hele gözüme nasıl uyku girebilir diyen Büyük Komutan Salahaddin Eyyubi’ye, Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır diyen Ulu Hakan 2. Abulhamit Han'a ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Kudüs, Peygamber Efendimizin miraca çıktığı ulu mekandır. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu mukaddes beldedir. Kudüs, Üstat Sezai Karakoç'un da dediği gibi "Gökte yapılıp yere indirilen şehirdir. Kudüs, Hakka açılan kapı, zulme karşı direniştir. Kudüs, ecdadımızın 400 yıl adaletle yönettiği bir İslam coğrafyasıdır. Kudüs, Siyonist zulüm Karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Türkiye'de olağanüstü toplantıya çağırıp Kudüs sorununu Dünya gündemine oturtan İslam coğrafyasının Toparlayıcısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle "Tüm Müslümanların Kırmızı Çizgisidir" Kudüs, Şimdilerde ise;Siyonist işgalcilerin zulmü altında inleyen, Bağımsızlık mücadelesinin yanında yaşam mücadelesi veren, İslam dünyasının içinde bulunduğu derin uykudan bir an önce uyanmasını bekleyen mazlum insanların yaşadığı topraklardır" dedi.Kudüs bilincini sürekli olarak taze tutmadıkça bizler için kurtuluş yoktur diyen Başkan Çiftçi, Çünkü Kudüs ümmetin aklıdır, hafızasıdır. Aklı ve ruhu ipotek altında olan bir topluluk asla rahat yüzü görmeyecektir. Dünyaya insanlık dersi vererek, 550 bin Suriyeli mazluma kapılarını ve yüreğini açarak ev sahipliği yapan Şanlıurfa, farklı inançların farklı milletlerin bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşadığı Mübarek bir İbrahim'i Şehirdir. İnancımız gereği bizim hiç bir dinle ve inançla bir problemimiz olamaz. Ancak ülkemizi de içine alacak biçimde yayılmacı hedefler güden Siyonist bir çete ile karşı karşıyayız. Bu çetenin yakın gelecek hedefi, Şam'dır, Bağdat'tır ve Anadolu'dur. Kardeşlerim, bunu asla unutmayın: Anadolu, Kudüs'ün ve İslam ümmetinin son kalesidir. Bu bilinçle, bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız ve çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Evlerimizde, okullarımızda, camilerimizde, sokaklarımızda öğreteceğiz ki; Kudüs kurtulmadıkça, Kudüs emin ellerde olmadıkça geleceğimiz sürekli tehdit altındadır. Yaşasın Özgür Kudüs, Yaşasın Özgür Filistin Devleti" diye konuştu.AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kırıkçı, Siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcilerinin yaptığı konuşmanın ardından Kudüs Mitingi Grup Yürüyüş'ün ilahi dinletisi ile sona erdi.