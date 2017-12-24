İlaçlama İhalesinde İlçe Belediyelerinden Büyük Vurgun

2017 yılında 22 Milyon Tl’ye yapılan ihale bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yarı fiyatına yapıldı. Tesiri yüksek olan ilaçların uygun fiyata ihalesini yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediye Başkanlarının ısrarları sonucu ihaleyi iptal edip görevi tekrardan ilçe belediyelerine vermek zorunda kaldı.
İlçe belediye başkanlarının, Nihat Çiftçi’ye ısrar edip ihaleyi iptal ettirmesinin amacını belgelerle bu haberimizde sunuyoruz.
İlçe Belediyelerinden Devlete Vurgun
İlçe belediye başkanları geçen yıl ilaçlama ihalesiyle ceplerine büyük paralar indirdiler. Büyükşehir’in 15 Milyona anlaştığı ilaçlama ihalesi geçen yıl ilçe belediyeleri tarafından (22 Milyon) yapılmış.
Mehmet Cafer’in konuyla alakalı açıklamalarının ardından, 2017 yılında yapılan ihalenin rakamları şöyle;
4 Milyona yakın bir ihale bedeliyle, ilaçlamaya en büyük parayı yatıran Eyyübiye Belediyesi ilk sırada yer alıyor.
3 Milyon 139 bin ile Siverek ikinci sırada yer alırken,
Haliliye: 3 Milyon TL
Birecik: 2 Milyon 624 bin TL
Karaköprü: 2 Milyon TL
Harran 2 Milyon TL
Akçakale: 1 Milyon 660 bin TL
Ceylanpınar: 1 Milyon 442 Bin TL
Viranşehir: 1 Milyon TL
Bozova: 489 Bin TL
Halfeti: 193 Bin TL
Hilvan: 664 Bin TL
Yukarıda belirtilen yuvarlama rakamlara göre 2017 yılında Toplamda 22 Milyon küsür fiyata ilaçlama ihalesi yapıldı.
Koskoca büyükşehir Belediyesinin tüm ilçeler dahil yarı fiyatına yaptığı ihaleyi önceki yıllarda iki katı fiyata yapmaları vurgunculuğun bariz bir örneğidir.
İlaçlama ihalesi ile ceplerine indirecekleri paralardan mahrum kalmak istemeyen ilçe Belediye Başkanlarının geçen yıl kullandıkları ilaçların kalitesiz ve tesirinin az olmasıyla beraber, bu kadar etkisiz ilaçlara neden iki katı fiyat biçtiklerini halkın takdirine bırakıyoruz.
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