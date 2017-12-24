İlaçlama İhalesinde İlçe Belediyelerinden Büyük Vurgun

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, daha önce ilaçlama ihalelerini kendileri yapan ilçe Belediyelerinin 2018 yılı itibariyle, tüm ilçelerin ilaçlamasını kendi bünyesinde gerçekleştireceğini duyurup ihale yapmıştı.2017 yılında 22 Milyon Tl’ye yapılan ihale bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yarı fiyatına yapıldı. Tesiri yüksek olan ilaçların uygun fiyata ihalesini yapan Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediye Başkanlarının ısrarları sonucu ihaleyi iptal edip görevi tekrardan ilçe belediyelerine vermek zorunda kaldı.İlçe belediye başkanlarının, Nihat Çiftçi’ye ısrar edip ihaleyi iptal ettirmesinin amacını belgelerle bu haberimizde sunuyoruz.İlçe belediye başkanları geçen yıl ilaçlama ihalesiyle ceplerine büyük paralar indirdiler. Büyükşehir’in 15 Milyona anlaştığı ilaçlama ihalesi geçen yıl ilçe belediyeleri tarafından (22 Milyon) yapılmış.Mehmet Cafer’in konuyla alakalı açıklamalarının ardından, 2017 yılında yapılan ihalenin rakamları şöyle;4 Milyona yakın bir ihale bedeliyle, ilaçlamaya en büyük parayı yatıran Eyyübiye Belediyesi ilk sırada yer alıyor.3 Milyon 139 bin ile Siverek ikinci sırada yer alırken,Yukarıda belirtilen yuvarlama rakamlara göre 2017 yılında Toplamda 22 Milyon küsür fiyata ilaçlama ihalesi yapıldı.Koskoca büyükşehir Belediyesinin tüm ilçeler dahil yarı fiyatına yaptığı ihaleyi önceki yıllarda iki katı fiyata yapmaları vurgunculuğun bariz bir örneğidir.İlaçlama ihalesi ile ceplerine indirecekleri paralardan mahrum kalmak istemeyen ilçe Belediye Başkanlarının geçen yıl kullandıkları ilaçların kalitesiz ve tesirinin az olmasıyla beraber, bu kadar etkisiz ilaçlara neden iki katı fiyat biçtiklerini halkın takdirine bırakıyoruz.