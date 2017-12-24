Urfa'da 2 Kişi Tutuklandı...

Şanlıurfa'da yankesicilik olayları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, iki farklı olayda yankesicilik yaptığı belirtilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, polisin yankesicilik olayları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Devteşti Mahallesinde bir restorantta kalabalığı fırsat bilerek bir vatandaşın cep telefonunu cebinden çalmaya çalışan şüpheli M.Ç.’nin yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahısların çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtilen açıklamada, şahsın yapılan kontrollerinde birçok hırsızlık sucundan kayıtları olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Pınarbaşı Mahallesi Göl Caddesi Haşimiye otobüs durakları çevresinde yapılan bir diğer çalışma neticesinde de İ.H.G. adlı hırsızın durakta bekleyen vatandaşın cebinden telefonunu çalmak isterken suçüstü yakaladığı belirtildi.

Hırsızlık zanlısı İ.H.G’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.