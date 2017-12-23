25 Yıl,1 Saatte Sona Erdi..

Berke ve Melissa adında iki çocukları olan Galatasaray’ın eski futbolcusu ve Urfaspor Eski Teknik Direktörü Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurdu. 25 yıllık evli olan çift bugün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada karşı karşıya geldi. Tarafların talebi ile gizli yapılan duruşmaya basın ve izleyici alınmadı. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonrası Kerimoğlu çiftinin 25 yıllık evliliği bitti.Tugay Kerimoğlu ayrılık kararı ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada “Bu aile yoruldu. Çocuklara sahip çıkmak ve onların geleceğini düşünerek bu kararı aldık” dedi.'Herkesten bir ricam var' diyen Tugay Kerimoğlu şunları söyledi:“Eşimle beraber oturup iki medeni insan olarak konuştuk ve bu kararı aldık. 25 yıllık evliyiz ve aile olarak yorulmuştuk. Pırlanta gibi iki evladımız var ve onlar için bu kararın sağlıklı olacağını düşündük. Sonuçta hayat devam ediyor. İlk boşanan çift değiliz. Son boşanan çift de biz olmayacağız. Tek ricam olur olmaz şeyler yazılmasın. Eşimin yaptığı yorumları da bana sormayın ona sorun. Boşanma süreci avukatlarımızda ve yakında avukatım bir basın bülteni geçecek.”Eşi ile malvarlığı konusunda da anlaştıklarını söyleyen Tugay Kerimoğlu, “Çocuklarımın annesidir, 25 yıllık eşimdir. Tabii ki onlara huzursuz, sıkıntılı bir yaşam sunmam. Talepleri oldu, karşılıklı anlaştık. Bunların ne olduğunu söylemek doğru olmaz. Oğlum zaten 23 yaşında İngiltere’de okuyor, kızım annesiyle. Ben de hep onların yanındayım. Asla kavgalı, küs ayrılık yok” açıklamasını yaptı.Tugay Kerimoğlu eşi Etkin Hanım'ın sosyal medyadaki açıklamaları için ise “O konularda bana bir şey sormayın. Kendisine sorun lütfen” dedi.