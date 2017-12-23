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Bu haber 23 Aralık 2017 21:06:10 Tarihinde eklenmiştir.

Kaçak Elektrikçiler Panolara Saldırdılar!

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen bölgede kaçak elektrik kullanmayı tamamen önleyen sistemlerin devreye alınması ile birlikte, kaçak kullanmakta ısrar eden kesimler şirketin kesintisiz elektrik için hayata geçirdiği yatırımlara saldırmaya başladılar. Dün gece Şırnak’ın Cizre ilçesinde 26 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Kaçak Elektrikçiler Panolara Saldırdılar!

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen bölgede kaçak elektrik kullanmayı tamamen önleyen sistemlerin devreye alınması ile birlikte, kaçak kullanmakta ısrar eden kesimler şirketin kesintisiz elektrik için hayata geçirdiği yatırımlara saldırmaya başladılar. Dün gece Şırnak’ın Cizre ilçesinde 26 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kaçak elektrik kullanımı ile mücadelede dağıtım şirketlerini cesaretlendirici adımlar atmayı sürdürürken, kaçak kullanımın en yaygın olduğu bölgeye hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım, bu yönde ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bölgede kaçak elektrik kullanımı, gerek sürdürülen yatırımlar, gerekse sahada yapılan ciddi mücadele sayesinde yüzde 75’lerden yüzde 67’lere kadar düşürülürken, bu durum kaçak kullanmakta ısrar eden kesimleri oldukça rahatsız etti. Özelleştirmenin ardından Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark edenler, en rahat ulaşabildikleri elektrik panolarını tahrip ederek, kullandığı enerjinin bedelini düzenli ödeyen vatandaşları mağdur edecek biçimde şirketin gerçekleştirdiği elektrik yatırımlarına saldırmaya, kırıp dökmeye başladılar.

Dicle Elektrik Tarafından Geliştirildi

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, bedeli Türkiye’deki herkesin cebinden çıkan kaçak elektriği kabul edilebilir seviyelere çekmek için ciddi bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, şöyle dediler:

‘’EPDK ve Enerji Bakanlığı, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarımızı destekliyorlar. Kaçağı önlemek için yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hem sahada ekiplerimiz aracılığı kontrollerimizi sürdürüyoruz, hem de yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de şirketimizin mühendisleri tarafından geliştirilen ‘Yatay Sayaç Projesi’. Bu proje ile birlikte daha kaliteli ve kesintisiz elektrik için havai iletim hatlarını yeraltına alırken, daha önce bina içlerinde bulunan ve dış müdahalelere açık olan ölçüm devrelerini de bu panoların içerisine alıyoruz. Şirketimiz tarafından geliştirilen bu sayaçlara müdahale ederek kaçak kullanma şansı kalmayanlar, maalesef panolarımıza saldırmaya, bunları kırıp, dökmeye başladılar. Panoyu kıramadıkları yerde ise içerisindeki ölçü devrelerini çalıyorlar. Sadece dün gece Cizre’de 26 panomuz tahrip edildi. 20 gün önce de aynı ilçe 5 panomuz tahrip edilmişti. Bazı panoları kökten alıp götürmüşler. Kalanlar ise adet yağmalanmış durumda. Şanlıurfa’nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde de benzer saldırılar oldu. Ancak, yapılan bu saldırılar kesinlikle bizi kaçakla mücadeleden vaz geçirmeyecektir. Kaçak kullanımı en aza indirmek konusunda son derece kararlıyız.’’

Çalışma Yasa ve Yönetmeliklere Uygun

Yetkililer, kurulan ASOP’ların ve ölçü devrelerinin buraya alınmasının yasal olmadığı iddialarına karşı da şöyle dediler:

‘’Türkiye Elektrik Dağıtım A.S Elektrik Piyasası İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca Temmuz 2012 de yayınlanan TEDAS-TIP 112-058 şartnamesine uygun sayaç panoları tesis edilmektedir.

Bu çalışmalar; ‘Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği MADDE 17 (1) Sayaç ve ilgili. ölçü aletlerinin yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenir. Sayaç, ilgili tüzel kişinin kolayca okuyabileceği şekilde tesis edilir.(2) İlgili tüzel kişi, teknik gereklilik halinde müşteri tesislerine ilave ölçü ve kontrol cihazları tesis edebilir. Müşteri, ilgili tüzel kişi tarafından tesis edilen sayaç, ölçü ve kontrol cihazları ile bunların tesis edileceği yerler için kira veya başka bir ad altında herhangi bir bedel talep edemez.’ hükmü çerçevesinde yapılmaktadır.’’

Yetkililer, son günlerde artan bu tür saldırıların önlenebilmesi için İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm birimlere bildirimde bulunulduğunu da ilettiler.

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Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen bölgede kaçak elektrik kullanmayı tamamen önleyen sistemlerin devreye alınması ile birlikte, kaçak kullanmakta ısrar eden kesimler şirketin kesintisiz elektrik için hayata geçirdiği yatırımlara saldırmaya başladılar. Dün gece Şırnak’ın Cizre ilçesinde 26 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.
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