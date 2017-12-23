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Bu haber 23 Aralık 2017 21:02:25 Tarihinde eklenmiştir.

Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Berçem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E ile D.G arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma ve kavga yaşandı. Ardından olaya R.K, C.G, S.K, S.G, C.G, karışınca kavga büyüdü. Silah ve bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada D.G, S.E, R.K, C.G, S.K, S.G. ve C.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan D.G, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Ayrıca olay yerinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada av tüfeği ile döner ve rambo bıçağı ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 
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