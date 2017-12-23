Anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden Fatih Alim Metin (18), cinnet geçirmesi sonucu anne ve babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Alim Metin'den uzun sure haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polisin eve gelmesi üzerine kapı açılmayınca çilingir çağrıldı.

Eve giren polis, Murat Metin (52) eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan olay yeri incelemede Fatih Alim Metin'in, öğretmen olan babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiği sonucuna vardı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.