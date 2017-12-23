Uzman Halı Yıkama Ve Kurutma Merkezi

Uzman Halı Yıkama ve Kurutma Merkezinde, halı, battaniye ve yorganlarınız solmadan, yıpranmadan yıkanıyor. Halı, yorgan, kilim, battaniye, yatak, koltuk yıkaması yapılır.Özel makinalarla halılarınıza zarar vermeyecek özveride çalışan Uzman Halı Yıkama Merkezi, ücretsiz servis imkânı ile de halılarınızı evden alıp eve teslim ediyor.Halı Yıkama ve Kurutma işlemleri UZMAN HALI YIKAMA’DA aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor;Birkaç aşamadan oluşan halı temizleme işleminin ilk aşaması toz alma işlemidir. Toz alma işlemi, toz alma makinası veya toz dolabı denen bir makine ile yapılmaktadır. Tozları ve kaba pislikleri alınan halılar daha sonra havuzlama için yıkama aşamasına alınır.Halı yıkama işleminde manuel kullanımın etkin olduğu yarı otomatik makina ve otomasyonun hakim olduğu tam otomatik halı yıkama makinası kullanılır. Yarı otomatik halı yıkama makinası kullanıldığı zaman halılar düz zemin üzerine serildikten sonra şampuanlama, kirli sudan ayırma gerekirse tekrar şampuanlama ve ardından durulama yapılır. Tam otomatik halı yıkama makinaları tercih edildiği zaman halı, yürüyen bant sisteminde ıslatma, şampuanlama,durulama, kirli suyu sıyırma, vakumlama ve rulo halinde sarma gibi farklı aşamalardan geçerek temizlenir. Durulama Yıkama işlemini durulama aşaması takip eder. Durulama, su tatbik edilerek uygulanır ve halı üzerinde deterjan kalıntısı bırakılmamaya dikkat edilmelidir.KurutmaKurutma işlemi için kışın havalandırma ve ısıtma cihazlarının kullanıldığı kurutma odalarından faydalanılır. Kurutma odalarında, ısıtıcılar tarafından verilen sıcak hava ve bu havanın devir daim yapılması sayesinde halılar üzerindeki nem buharlaşarak atılır. Halılar kuruduktan sonra bir süre de havalandırılmaları için askıda kalır. Yazınsa; yağış olmadığı zamanlarda halılar, asılarak açık havada kurutulur. Güneş ışığının halılara direkt vurmaması ve halıların tozlanmaması için mutlaka üstlerine koruma yapılmalıdır. Kullanılacak askıların iz bırakmayacak yapıda olmasına ve ileride çürüme olmaması için halının nemden tamamen arındırılmasına dikkat edilmelidir.Halılar kuruduktan sonra kontrol ünitesine alınır. Kuruyan halıların üzerinde oluşabilen toz ve tüy parçacıklarının alınması olan hav alma işlemi elle veya otomatik hav alma makinelerinde yapılabilir.Bu işlem yapıldığı sırada halı yıkama sürecinde gözden kaçan lekeler kontrol edilir, lekeye rastlanılması durumunda özel leke çıkarıcı ile lekeye lokal işlem yapılır.PaketlemeBu işlemlerden sonra halı, paketlenerek teslim edilmeye hazır hale getirilir. Özel kılıflarla halının ambalajlanması, teslim sürecine kadar halının temiz kalmasını sağlar.