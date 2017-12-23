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Bu haber 23 Aralık 2017 20:46:29 Tarihinde eklenmiştir.

Uzman Halı Yıkama Ve Kurutma Merkezi

Uzman Halı Yıkama ve Kurutma Merkezinde, halı, battaniye ve yorganlarınız solmadan, yıpranmadan yıkanıyor. Halı, yorgan, kilim, battaniye, yatak, koltuk yıkaması yapılır.

Uzman Halı Yıkama Ve Kurutma Merkezi

Uzman Halı Yıkama ve Kurutma Merkezinde, halı, battaniye ve yorganlarınız solmadan, yıpranmadan yıkanıyor.  Halı, yorgan, kilim, battaniye, yatak, koltuk yıkaması yapılır.
Özel makinalarla halılarınıza zarar vermeyecek özveride çalışan Uzman Halı Yıkama Merkezi, ücretsiz servis imkânı ile de halılarınızı evden alıp eve teslim ediyor.
Halı Yıkama ve Kurutma işlemleri UZMAN HALI YIKAMA’DA aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor;

Toz Alma

       Birkaç aşamadan oluşan halı temizleme işleminin ilk aşaması toz alma işlemidir. Toz alma işlemi, toz alma makinası veya toz dolabı denen bir makine ile yapılmaktadır. Tozları ve kaba pislikleri alınan halılar daha sonra havuzlama için yıkama aşamasına alınır.

Yıkama
 
    Halı yıkama işleminde manuel kullanımın etkin olduğu yarı otomatik makina ve otomasyonun hakim olduğu tam otomatik  halı yıkama makinası kullanılır. Yarı otomatik halı yıkama makinası kullanıldığı zaman halılar düz zemin üzerine    serildikten  sonra şampuanlama, kirli  sudan  ayırma gerekirse tekrar şampuanlama ve ardından durulama yapılır. Tam otomatik halı yıkama makinaları tercih edildiği zaman halı, yürüyen bant sisteminde ıslatma, şampuanlama,durulama, kirli suyu sıyırma, vakumlama ve rulo halinde sarma gibi farklı aşamalardan geçerek temizlenir. Durulama    Yıkama işlemini durulama aşaması takip eder. Durulama, su tatbik edilerek uygulanır ve halı üzerinde deterjan kalıntısı bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
Kurutma

      Kurutma işlemi için kışın havalandırma ve ısıtma cihazlarının kullanıldığı kurutma odalarından faydalanılır. Kurutma odalarında, ısıtıcılar tarafından verilen sıcak hava ve bu havanın devir daim yapılması sayesinde halılar üzerindeki nem buharlaşarak atılır. Halılar kuruduktan sonra bir süre de havalandırılmaları için askıda kalır. Yazınsa; yağış olmadığı zamanlarda halılar, asılarak açık havada kurutulur. Güneş ışığının halılara direkt vurmaması ve halıların tozlanmaması  için mutlaka üstlerine koruma yapılmalıdır. Kullanılacak askıların iz bırakmayacak yapıda olmasına ve ileride çürüme  olmaması için halının nemden tamamen arındırılmasına dikkat edilmelidir.

Hav Alma ve Son Kontrol
     
 Halılar kuruduktan sonra kontrol ünitesine alınır. Kuruyan halıların üzerinde oluşabilen toz ve tüy parçacıklarının alınması   olan hav alma işlemi elle veya otomatik hav alma makinelerinde yapılabilir. 
Bu işlem yapıldığı sırada halı yıkama sürecinde gözden kaçan lekeler kontrol edilir, lekeye rastlanılması durumunda özel leke çıkarıcı ile lekeye lokal işlem yapılır.   
Paketleme
        Bu işlemlerden sonra halı, paketlenerek teslim edilmeye hazır hale getirilir. Özel kılıflarla halının ambalajlanması, teslim  sürecine kadar halının temiz kalmasını sağlar.
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Ekonomi
Uzman Halı Yıkama Ve Kurutma Merkezi
Uzman Halı Yıkama Ve Kurutma Merkezi
Uzman Halı Yıkama ve Kurutma Merkezinde, halı, battaniye ve yorganlarınız solmadan, yıpranmadan yıkanıyor. Halı, yorgan, kilim, battaniye, yatak, koltuk yıkaması yapılır.
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