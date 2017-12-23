Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 23 Aralık 2017 16:30:02 Tarihinde eklenmiştir.

Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel

​Urfa’nın kutsal mekanlarla çevrili, dini ambiansın yüksek derece hissedildiği alanın etrafında bulunan otellerde sazlı sözlü gecelerin yapılması ve özellikle alkollü içkilerin içilmesiyle dinimize ve kutsal mekanlarımıza saygısızlık yapılıyor.

Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel

Peygamberler şehri olarak tabir edilen ve Şanlıurfa deyince akla ilk gelen yer olan Balıklıgöl’ün kutsal tarihi herkes tarafından biliniyor. Yılda binlerce turist ağırlayan Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlere hitap edebilmek için çeşitli alternatifler üretiyorlar. 
Ziyarette bulunan turistlere tarihimizi dinimizi yansıtmamız gerekirken, gelenek göreneklerimizi tanıtmamız gerekirken bir bakmışız ki biz onlara ayak uyduruyoruz. Bu ayak uyduranlardan biri de Manici otel. 

Bu otel kurulduğu mekanı anlatırken Urfa’ nın tarihini, yüzyıllarca çeşitli efsanelere konu olmuş Urfa Kalesi mevkiinde olduğundan bahsediyor. Bahsettiği değerlerle beraber otelde konaklayanlara alkollü içkiler sunması ve bunu türbelerle camilerle çevrili alan manzarasıyla taçlandırması bulunduğu mekânla oldukça çelişiyor.

Bu tarz mekanlarda alkollü içkilerin satılması ve kullanımına müsaade edilmesi dini açıdan etik olmamakla beraber, alkolün verdiği etkileri de göz önünde bulundurduğumuzda büyük sorunların çıkmasına sebep oluyor. 

Dini mekanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde alkollü içki, uyuşturucu ve benzeri maddelerin, insanların hal ve hareketlerinde kontrolsüzlüğü sağlaması bakımından yasaklanmalı, gerekli ruhsat ve izinler verilmemeli. 

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)'in de hadisi şerifte belirttiği gibi içki bütün kötülüklerin anasıdır. alan da satan da günahkardır.
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa'da Kudüs Mitingi Düzenlendi
Urfa'da Kudüs Mitingi Düzenlendi
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen Kudüs mitingine katılan vatandaşlar, Kudüs için tek ses tek yürek oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kudüs, Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu mukaddes beldedir" dedi.
İlaçlama İhalesinde İlçe Belediyelerinden Büyük Vurgun
İlaçlama İhalesinde İlçe Belediyelerinden Büyük Vurgun
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ihalesini iptal edip, Belediye meclisinde aldığı kararla “Her ilçe kendi ilaçlama ihalesini kendi yapacak” kararından sonra tepkiler yağmıştı. Bu kararın değişmesine sebep olan ilçe Belediye Başkanlarının amacı belli oldu.
Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel
Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel
​Urfa’nın kutsal mekanlarla çevrili, dini ambiansın yüksek derece hissedildiği alanın etrafında bulunan otellerde sazlı sözlü gecelerin yapılması ve özellikle alkollü içkilerin içilmesiyle dinimize ve kutsal mekanlarımıza saygısızlık yapılıyor.
Suriyeli Heykeltraş, Savaşı Eserlerine Yansıtıyor
Suriyeli Heykeltraş, Savaşı Eserlerine Yansıtıyor
​Urfa’da yaşayan Suriyeli sığınmacı Heykeltraş Ressam Akram Saffan, Suriye savaşındaki dramı betimleyen heykeller yapıyor.
Elektrikli Motosiklete 3 Yıl 11 Ay Hapis
Elektrikli Motosiklete 3 Yıl 11 Ay Hapis
​Belgeli ve evraklı olarak satın aldığı elektrikli motorun çalıntı çıkması vatandaşın 3 yıl 11 ayına sebep oldu.
Şanmed Hastanesi'ne Kimsenin Gücü Mü Yetmiyor, Yoksa Güç Birliği Mi Var?
Şanmed Hastanesi'ne Kimsenin Gücü Mü Yetmiyor, Yoksa Güç Birliği Mi Var?
Şanlıurfa’da Haliliye’de bulunan Şanmed Hastanesinin önü akşam saatlerinde trafik çilesi ile boğuşuyor.
Mesele Haşereleri Öldürmek Mi? Haşereleri Diriltmek Mi?
Mesele Haşereleri Öldürmek Mi? Haşereleri Diriltmek Mi?
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ilaçlamasını üstlendiğini duyurdu. haşere ile mücadele konusunda ilçe belediyelere nakdi yardımın yanında ilaç ve ekipman desteği sağlayacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi, ilaç ekipmanlarını sağlamak için uygun fiyata ihaleyi de gerçekleştirdi fakat Büyükşehir’in kırık yılın başında yaptığı bu güzel ve yerinde oldu dediğimiz proje ani bir kararla iptal edildi.
Kaldırıma Kurulan Direğin Altından Araba Bile Geçiyor
Kaldırıma Kurulan Direğin Altından Araba Bile Geçiyor
​Haliliye Devteşti Mahallesine kurulan yüksek gerilim hattı vatandaşın canını tehlikeye atıyor.
Serkan Arıcı, Kılıçdaroğlu'nun Evine Talip Oldu
Serkan Arıcı, Kılıçdaroğlu'nun Evine Talip Oldu
​CHP lideri Kılıçdaroğlu, kızının Ataşehir’in göbeğindeki Adalar manzaralı ultralüks rezidansını değersiz göstermek için “100 bin dolara satarım” dedi. Urfalı İş Adamı Serkan Arıcı ultralüks rezidansa talip oldu.
İhaleye Tonla Para Döküldü, Siverek Halkı Temizlikten Şikayetçi
İhaleye Tonla Para Döküldü, Siverek Halkı Temizlikten Şikayetçi
​Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı Gürakar Beldesi çöplükten geçilmiyor. Belde halkı durumdan şikâyetçi, Belediye’nin ise umurunda değil.
Urfa'da Kömür Dağıtımı Tam Bir Rezalet
Urfa'da Kömür Dağıtımı Tam Bir Rezalet
​Şanlıurfa Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dar gelirli ailelere yaptığı kömür dağıtımına başladı. Kömürlerini almak için sıraya giren aileler soğukta çocuklarıyla beraber saatlerce bekledi.
Vekil Özcan'a Urfalı Araplardan Tepki
Vekil Özcan'a Urfalı Araplardan Tepki
​Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dış İşleri Komisyon Üyesi Halil Özcan’ın araplar hakkında yaptığı açıklama Urfalı Arapları kızdırdı.
Urfa'da Hızlı Hırsız,35 Saniyede...
Urfa'da Hızlı Hırsız,35 Saniyede...
25 Yıl,1 Saatte Sona Erdi..
25 Yıl,1 Saatte Sona Erdi..
Kaçak Elektrikçiler Panolara Saldırdılar!
Kaçak Elektrikçiler Panolara Saldırdılar!
Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı
Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 8°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:01
Güneş
07:30
Öğle
12:32
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:43
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿