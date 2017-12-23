Balıklıgöl Platosunda Alkol Veren Otel

Peygamberler şehri olarak tabir edilen ve Şanlıurfa deyince akla ilk gelen yer olan Balıklıgöl’ün kutsal tarihi herkes tarafından biliniyor. Yılda binlerce turist ağırlayan Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlere hitap edebilmek için çeşitli alternatifler üretiyorlar.Ziyarette bulunan turistlere tarihimizi dinimizi yansıtmamız gerekirken, gelenek göreneklerimizi tanıtmamız gerekirken bir bakmışız ki biz onlara ayak uyduruyoruz. Bu ayak uyduranlardan biri de Manici otel.Bu otel kurulduğu mekanı anlatırken Urfa’ nın tarihini, yüzyıllarca çeşitli efsanelere konu olmuş Urfa Kalesi mevkiinde olduğundan bahsediyor. Bahsettiği değerlerle beraber otelde konaklayanlara alkollü içkiler sunması ve bunu türbelerle camilerle çevrili alan manzarasıyla taçlandırması bulunduğu mekânla oldukça çelişiyor.Bu tarz mekanlarda alkollü içkilerin satılması ve kullanımına müsaade edilmesi dini açıdan etik olmamakla beraber, alkolün verdiği etkileri de göz önünde bulundurduğumuzda büyük sorunların çıkmasına sebep oluyor.Dini mekanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde alkollü içki, uyuşturucu ve benzeri maddelerin, insanların hal ve hareketlerinde kontrolsüzlüğü sağlaması bakımından yasaklanmalı, gerekli ruhsat ve izinler verilmemeli.Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav)'in de hadisi şerifte belirttiği gibi içki bütün kötülüklerin anasıdır. alan da satan da günahkardır.