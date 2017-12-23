Geleceğimiz Garanti Değil...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin, "taşeron" olarak çalışan yaklaşık 900 bin işçinin devlet bünyesine alınması kararının ardından bu yasadan hangi kurumların ve çalışanların yararlanacağı henüz netlik kazanmadı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli göçmenler için kurulan Akçakale Süleymanşah Konaklama Tesisleri'nde çalışan taşeron işçiler, yaptıkları açıklamada kadro istediklerini belirttiler.

Yaklaşık 6 yıldır kampta çalıştığını bildiren Yusuf Sağır, "Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımız, taşeron işçilere müjde verdi ancak hangi taşeron şeklini kapsadığını bilmiyoruz ve bu halen netlik kazanmadı. Bizler, AFAD bünyesinde kampta taşeron olarak çalışıyoruz ve biz de bu yasadan faydalanmak istiyoruz." dedi.

Kamp çalışanlarından Kadir Bayrak, şunları söyledi: "Ben, kamp açıldığı günden şimdiye kadar burada asgari ücretle taşeron olarak çalışıyorum ancak iş konusunda bizim geleceğimiz belli değil. Bizler garanti olan bir işte çalışmak istiyoruz ve bu taşeron yasasından faydalanmak istiyoruz."

Öte yandan, Türkiye genelinde çalışan kamp işçileri, sosyal medya üzerinden örgütlenerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar