Veysel Karani'den Kudüs'e Selam

İl Müftü yardımcısı Abdulcelil Alpkıray Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği "Kudüs'e Selam Kudüs İslamındır " programına katıldıVeysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.Öğrenciler tarafından Şiir dinletisinin ardından Kudüs konulu belgesel filmi izletildi. Öğrencilerin Kudüs’ün önemine vurgu yapan gösterisinin ardından program, slayt gösterisiyle devam etti.İl Müftü yardımcısı Abdulcelil Alpkıray, Öğrencilerle yaptığı Kudüs konulu söyleyişi de Öğrencilerin Kudüs ile ilgili dertlerini ve kaygılarını dile getirdiği etkinliğin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti."Öncelikle Kudüs’ün ne olduğu hususunda bizler hem tarihsel olarak hem de dini olarak ciddi manada eksiğiz. Kudüs nedir? Kudüs’te insanların attığı taşın anlamı nedir? Tarihte Kudüs neresidir? Aslında hep beraber bunları öğrenmedikçe Kudüs meselesini anlayamayız. Eğer Kudüs’ü gerçekten anlamak istiyorsak, tarihini iyi bilmemiz gerekiyor. Hz. Süleyman’dan Hz. Peygamberimize kadar Kudüs ile ilgili her şeyi bilirsek, o zaman Kudüs ile ilgili bir şeyler yapabiliriz. Bizim her şeyi doğru anlamamız lazım. Allah kullarına adil olmayı ve zulme karşı göğüs germeyi emrediyor. Bundan dolayı önce Kudüs’ü kendi zihnimizde ve kalbimizde anlamamız gerekiyor.. DediPrograma Şanlıurfa Memur-sen İl Başkanı İbrahim Coşkun Okul Müdürü, Neşe Basır, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.