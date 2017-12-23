Karar Alındı,Süre Uzatıldı!

Vergi gelirini artırmak ve kayıt dışı ile mücadele kapsamında Ekim 2013’te düzenleme yapılmıştı. Buna göre; mal ve hizmet satan tüm işletmeler yani vergi mükellefleri kademeli olarak yeni nesil yazarkasa alacaktı. Yeni nesil yazarkasaların özelliği internet yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na anlık veri aktarıyor olması. Bu cihazlara ‘EFT-POS’ da deniyor.Hasılatı 1 milyon ile 500 bin lira arasında olan mükellefler, 1 Temmuz 2016’da, 150-500 bin lira arasında olanlar 1 Ekim 2016’da yeni nesil yazarkasaya geçiş yaptı. 2014 yılı cirosu 150 bin liradan az olan daha küçük esnaf ise yazarkasayı 1 Ocak 2018’den önce değiştirecekti. Yeni yazarkasaya geçmesi gereken mükellef sayısı 1 milyonu aşıyor.Fiyatı 2 ila 18 bin lira arasında değişen yazarkasayı almayanlara işlem başına 1400 liraya varan özel usulsüzlük cezası kesilecekti. Esnaf ekonomik olarak rahatlamak ve ek yükten bir süre daha kurtulmak için sürenin uzatılmasını istiyordu. Bu talep karşılık buldu. Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe giren tebliğle, tarih sınırı olmadan süre uzadı.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğine göre; mükellefler mevcut yazarkasayı, mali hafızaları doluncaya kadar kullanıp, fiş ve fatura kesmeye devam edecek. Bu konuda 1 veya 2 yıl gibi bir süre sınırı bulunmuyor, ucu açık. Tek gösterge mali hafıza. Hafıza dolunca yenisi takılamayacak. Bu durumda 30 gün içinde yeni nesil yazarkasa alınması zorunlu olacak.