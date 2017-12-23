Urfa'ya da Destek Verilecek...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), üçüncü başvuru çağrı ilanına çıktı.

TKDK'den yapılan duyuruya göre, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırım projelerine 164 milyon 706 bin avro, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme projelerine de 87 milyon 239 bin avro hibe desteği verilecek.

Sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörlerindeki proje başvurularının kabul edileceği çağrı kapsamında hazırlanacak başvurularda, yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanacak.

Destek verilecek iller

TKDK, üçüncü başvuru çağrı ilanı kapsamında hibe desteği almak amacıyla başvuru yapılacak ve yatırımların uygulanacağı iller şunlar:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat."

Hibe desteği verilecek yatırımlar

TKDK, IPARD II Dönemi üçüncü başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörleri kapsamında yapılacak başvuruları kabul edecek.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere yüzde 40-70 oranında hibe desteği verilecek. Bu kalemde destek bütçesi, 164 milyon 706 bin 348 avro olarak belirlendi.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı altında ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecek. Hibe desteğinin yüzde 55-65 olacağı bu kalemde toplam 87 milyon 239 bin 811 avro hibe desteği verilecek.

Başvuru tarihleri

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’ye yönelik yatırım projelerine hibe desteği almak isteyenlerin başvuruları, 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak. Online proje başvuru sistemi 12 Mart 2018 tarihinde kapatılacak ve başvuruların son teslim tarihi de 15 Mart 2017 olacak.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için proje başvuruları ise 1 Mart 2018 tarihinde başlayacak. Online proje başvuru sisteminin 2 Nisan’da kapatılacağı başvurular içen son teslim tarihi de 5 Nisan 2018 olarak belirlendi.