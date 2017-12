Herkese Verilecek,İşte Detaylar!

Bu yıl başlatılan istihdam seferberliği, 2018'de yeni teşviklerle sürecek. 2 milyonu aşkın kişiye iş yaratması hedeflenen yeni teşvikler, kısa süre içinde hayata geçirilecek. Devlet, gençlerin istihdamına dev kaynak sağlayacak. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek verilecek. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergileri 1 ay patronları, 1 ay devlet tarafından ödenecek. Böylece, Ocak ayında işe alınan işçi için devlet gelecek yıl bugünkü asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 528 lira destek sağlanacak.İstihdam paketinde sektörel açıdan en büyük payı imalat ve bilişim alacak. 2018'de ilk defa bu 2 sektörde prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında; bu sektörlerde alınacak her bir işçi için aylık en az 773 lira verilecek, brüt ücreti 4 bin 740 liraya kadar olan işçiler için verilecek aylık teşvik tutarı bin 540 liraya kadar çıkabilecek. Yeni asgari ücretle bu destekler daha da artacak. Diğer sektörlerde ise her bir işçi için aylık teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Teşvik, asgari ücretin yüzde 34.5'i kadar prim ile asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin toplamı kadar olacak. Bu da mevcut asgari ücrete göre 773 lira.İstihdam teşvikleri, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak. Teşvikten yararlanma süresi her bir işçi için en fazla 12 ay olacak. Ancak 18-25 yaş arasındaki gençler, kadınlar ve engelliler için bu süre 6 ay daha uzun olacak.