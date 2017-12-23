Herkese Verilecek,İşte Detaylar!

ÜCRETE GÖRE TEŞVİK
İstihdam paketinde sektörel açıdan en büyük payı imalat ve bilişim alacak. 2018'de ilk defa bu 2 sektörde prime esas kazanç üzerinden teşvik sağlanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında; bu sektörlerde alınacak her bir işçi için aylık en az 773 lira verilecek, brüt ücreti 4 bin 740 liraya kadar olan işçiler için verilecek aylık teşvik tutarı bin 540 liraya kadar çıkabilecek. Yeni asgari ücretle bu destekler daha da artacak. Diğer sektörlerde ise her bir işçi için aylık teşvik tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Teşvik, asgari ücretin yüzde 34.5'i kadar prim ile asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin toplamı kadar olacak. Bu da mevcut asgari ücrete göre 773 lira.
12-18 AY SÜRECEK
İstihdam teşvikleri, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak. Teşvikten yararlanma süresi her bir işçi için en fazla 12 ay olacak. Ancak 18-25 yaş arasındaki gençler, kadınlar ve engelliler için bu süre 6 ay daha uzun olacak.
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