Ben İyi Ki Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Olmuşum!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkla uğraşanları yürekten kutladığını belirterek, "Bunlar mükemmel insanlar. Ben iyi ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmuşum. Çünkü hayvanları ve üreten insanları seviyorum. Gıda olmadığı zaman yaşanılmadığını biliyorum. İnşallah üreticilerimizle el ele vererek çok güzel şeylere imza atacağız." dedi.

Bakan Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kırıkkale İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen küçükbaş hayvan hibe dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, gençlere ve kadınlara çok önem verdiklerini, birlikte başaramayacakları hiçbir zorluğun olmadığını söyledi.

2018'in gıda ve hayvancılık yılı olacağını vurgulayan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Başarmanın tek yolu düşünmek ve hayal etmektir. Hayal etmeyen adam başarılı olamaz. 2018 yılının sonunda tarım ve hayvancılığın çok daha ilerilere geleceğine yürekten inanıyorum çünkü hayal ediyorum. Bu bağlamda çok çalışacağız. Hep beraber el ele vereceğiz. Çiftçi kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Bizim bu desteklerimiz Allah'ın izniyle özellikle gençlere ve kadınlara 2018'de de devam edecek. Hem tarımda hem de hayvancılıkta. Tarım ve hayvancılık hakikaten bir hobi."

Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkla uğraşanları yürekten kutladığını belirterek, "Bunlar mükemmel insanlar. Ben iyi ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmuşum. Çünkü hayvanları ve üreten insanları seviyorum. Gıda olmadığı zaman yaşanılmadığını biliyorum. İnşallah üreticilerimizle el ele vererek çok güzel şeylere imza atacağız. Bu projelerde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törende, 27 çiftçiye 999 küçükbaş hayvan hibe edildi.