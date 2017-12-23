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Bu haber 23 Aralık 2017 15:25:05 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba Müjdeyi Verdi!

2018'den itibaren bedava olacak

Fakıbaba Müjdeyi Verdi!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ne yapıp edip, öyle ya da böyle buzağı ölümlerini azaltacaklarını, 2018 Ocak ayından itibaren bütün aşıların bedava yapılacağını belirterek "Buzağılar bize ait. Ben o yavruların evelallah bakanıyım. O yavrulara bakmasam neye bakacağım. Onlar bizim kontrolümüzde, veteriner hekimlerin kontrolünde olacak, o çiftçi aileler bizim ailelerimiz. O ailelere koruyucu toplum hekimliği getirilecek. Önce bakanlığımızda çalışan veteriner hekim arkadaşları çalıştıracağız. Yetmezse, üniversitelerden mutlaka hizmet alacağız. Buna hazırlıklı olun." dedi.

Bakan Fakıbaba, Kırıkkale Üniversitesinde düzenlenen Buzağı Kayıpları Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, sempozyumu çok önemsediğini belirterek, sonuçlarından da azami şekilde yararlanmayı planladığını söyledi.

Sürekli projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, sadece kendisinin değil, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da 2018 yılını tarım yılı, buzağı ölüm oranını düşürme yılı, mera yılı ilan ettiğini belirtti.

Fakıbaba, bundan sonra sahada bakanlığın 26 saha koordinatörü olacağına dikkati çekerek, "Sağlık Bakanlığında olduğu gibi. Bize bilgi akışı çok daha hızlı gelecek. Biz hep buralarda olacağız. Belki hiç davet etmeden Kırıkkale'de olacağım. 26 tane kalkınma ajansının olduğu yerde koordinatörlerimiz olacak, beraber olacağız, beraber üreteceğiz, beraber proje yapacağız. İşbirliğimiz olacak." diye konuştu.

"Buzağılar bize ait. Ben o yavruların evelallah bakanıyım"

Buzağı ölüm oranlarının düşürülmesini çok önemsediğinin altını çizen Bakan Fakıbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanım bahsetti, 500 bin buzağı. 500 bin buzağının 250-300 binini kurtarsak, daha hiçbir şey yapmasak bile, üç sene içerisinde zaten 1 milyon hayvan açığımız var, onu kapatmış oluruz. 5 milyon 500 bin anacımız var, biz bunlardan elde edeceğimiz buzağıların ölümlerini azaltacağız. Üniversitelerle ele ele vereceğiz. Veteriner, teknisyen arkadaşlarımızla başaracağız. İnşallah buzağı ölüm oranlarını düşüreceğiz. Kararlı olmak önemlidir. Bir şey yapıyorsanız kararlı olacaksınız. Ne yapıp edip, öyle ya da böyle buzağı ölümlerini azaltacağız. 2018 Ocak ayından itibaren bütün aşılar bedava yapılacak. Aşı yapan veteriner arkadaşların emeklerinin arkasındayım. Buzağılar bize ait. Ben o yavruların evelallah bakanıyım. O yavrulara bakmasam neye bakacağım. Onlar bizim kontrolümüzde, veteriner hekimlerin kontrolünde olacak, o çiftçi aileler bizim ailelerimiz. O ailelere koruyucu toplum hekimliği getirilecek. Önce bakanlığımızda çalışan veteriner hekim arkadaşları çalıştıracağız. Yetmezse, üniversitelerden mutlaka hizmet alacağız. Buna hazırlıklı olun."

"Bizim görevimiz et satmak değil; regülasyon"

Et fiyatları ve bu konuda yaptıkları çalışmalara değinen Fakıbaba, üreticinin ve sanayicinin yanı sıra 80 milyon tüketicinin de önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlk et fiyatlarını konuştuğumuzda ESK 23,8 liradan kesim yapıyordu, '25 liraya çıkarıyorum' dedim. 1 Ocak'tan itibaren 25,5 liraya çıkaracağımı Mecliste ilk defa ilan ettim. 14,5 lira yarım kilo kıyma, 15,5 lira yarım kilo kuşbaşı. Bacılarımız, öğrenci arkadaşlarımız 'Allah razı olsun' dedi. Bizim hiçbir zaman üretici arkadaşlarımıza rakip olmamız mümkün değil. Onları takip ediyoruz. Bakıyoruz, onlar zor durumda olduklarında derhal onların yanında olacağız. 1 Ocak'tan itibaren kıymayı 14,5 değil de 15,5 dan yaparız. Kuşbaşıyı 15,5 lira değil 16 lira yaparız. Bizim görevimiz regülasyon. Amacımız et satmak değil. Biz zaten kilosunu 30-32 lira yaptığımızda normalde 34-36 liraya et satıldığında regülasyon görevini yapıyoruz, yavaş yavaş o aradaki makası kapatmış oluyoruz. Herkes istediği yerden et alıyor. Dar gelirli kardeşlerim, öğrenciler, ev hanımı kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim etle buluşmuş oluyor."

Bakan Eşref Fakıbaba, morallerin çok iyi olması gerektiğini belirterek, "Türkiye iyiye gidiyor. Ne olursa olsun. Siz bakmayın, başkaları 'falan filan oldu' diye konuşuyorlar. Gerçekten sadece Türkiye'nin değil, Müslüman aleminin başında olması gereken bir lider var. Allah'ın izniyle çok büyük mesafeler kat ettik, etmeye devam edeceğiz. Morallerimiz, tarımda da sanayide de ulaşımda da iyi. Yarından umutlu olmamız lazım. Yarından umutlu olun genç arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir Türkiye geliyor." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek sempozyumun açılış törenine, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ile çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.

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