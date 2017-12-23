Taşerona kadro hazırlığı

Yaklaşık 900 bin taşeron işçiyi ilgilendiren düzenleme 1 hafta içinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çıkacak. Böylece KİT’ler dahil kamu kurumlarındaki 500 taşeron işçi ile belediyelerdeki 400 bin taşeron işçi kadroya geçecek. Kamudaki işçi 4D kadrosuna yani kamuda sürekli işçi kadrosuna alınacak. Taşeron firmalar aradan çıkarılacak.Belediye ve il özel idarelerinde çalışan 400 bin taşeron işçi ise çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde (BİT) istihdam edilecek. BİT’ler, belediyelerin hizmet alanlarında kurmuş olduğu şirketlere deniyor. Bu şirketlerde istihdam edilecek taşeronlar özel şirket çalışanı gibi olacak. Taşeron şirketler aradan çıkarılacak.Şirket belediyeye bağlı olacağından alacaklara garanti sağlanacak. Temizlikçiden güvenlikçiye ve iş makinesi kullananlara kadar tüm taşeron işçilerin kadroya alınması hedefleniyor. Bunun için kurulacak BİT’ler ihtiyaçlar doğrultusunda sınav da yapacak. Ancak mevcut işçiler, yeni alımda işlerini kaybedebilecekleri endişesi de yaşıyor.Kadroya geçişte yaş ve eğitim şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, düzenleme Resmi Gazete’de yayımladıktan sonra belirtilen süre içinde öncelikle çalıştıkları belediyeye başvuruda bulunacak. Başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak. Sınavı geçen, güvenlik soruşturmasının ardından belediyenin kadrosuna geçecek.