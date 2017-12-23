Fakıbaba,Düşmanlarımızın Da Çok Olduğunu Bilin!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesinin açılışını yaptı.

Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra hastaneyi gezerek, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başalan'dan bilgi aldı.

Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Fakıbaba, kendisinin yıllarca hekimlik ve başhekimlik yaptığını söyledi.

Bu hastanenin, Türkiye'nin 2017'ye nasıl geldiğinin en güzel göstergelerinden olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Müthiş güzel bir hastane olmuş. Pırıl pırıl, tertemiz. Ameliyathaneleri gördüm, hayretler içerisindeyim. Böylesi hastanelerin 81 ilde de olması lazım. Olması için de şimdiden uğraş vereceğim. Çok yerde başhekimlik yaptım ama bizim o zamanki dönemlerde insanlara bakmış olduğumuz hastahaneler bu kadar teferruatlı, temiz, hijyenik ve bu kadar güzel değildi. Bu bağlamda emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Mükemmel bir hastahane olmuş. 2000'li yıllarda insanlara hizmet verilen yerler böyle değildi. Şimdi Allah'a şükür, bu hizmeti hayvanlara veriyoruz. Hayvanlarımız da tabii ki bunu hak ediyor. Bir bakan olarak da benim görevim bu güzelliği bütün illerimize taşımak."

Fiziki açıdan Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) kriterlerine uygun dizayn edilen hayvan hastanesi, 15 bin metrekare kapalı alana sahip Veteriner Fakültesi binasının 6 bin metrekarelik alanında hizmet verecek.

Kırıkkale'nin yanı sıra bölge illerin de yararlanacağı hastanede, büyük ve küçük hayvan klinikleri, radyodiagnostik merkez, klinik laboratuvar, suni tohumlama laboratuvarı, IVF laboratuvarı, patoloji laboratuvarı ve nekropsi, hayvan türlerine ait muayene salonları, operasyon salonları, yoğun bakım ve rehabilitasyon üniteleri, diş ünitesi, hospitalizasyon üniteleri ve karantina odaları bulunuyor.

"Allah'ın izniyle et ihraç eden ülke olacağız"

Fakıbaba, Kırıkkale Belediyesini ziyaretinin ardından Zafer Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'na geçen Fakıbaba, görevine yeni seçilen İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yönetimine başarı diledi.

İl Başkanlığı'nda partililere hitap eden Fakıbaba, esnaf ziyaretinde vatandaşların AK Parti teşkilatına, bakanlara, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir sevgisinin olduğunu gördüğünü söyledi.

Fakıbaba, 2019 seçimleri için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yarın seçim olacakmış gibi bugünden çalışmalıyız. 2019 seçimlerini Allah'ın izniyle, sizlerin de çalışmasıyla alacağız. Düşmanlarımızın da çok olduğunu bilin arkadaşlar. Onun için çok dikkatli olacağız. Artık içteki muhalefet bir şey söylemeden dıştaki Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden laflar gelmeye başlıyor. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Bunlar Türkiye'nin güçlü olduğunun göstergesi. Eskiden bir emir verilirdi, o emir uygulanırdı, Türkiye öylece uyutulurdu ama şimdi bir lider var, 'dünya beşten büyüktür' diyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin şımarık bakanı, ne konuştuğunu bilmeyen ahlaksız adamı, bizler için ve Cumhurbaşkanımız için laf söylüyor ama bilmiyor ki bizim ecdadımız onu o seviyeye getirdi. Onu anlamayacak kadar da tarihten yoksun bir insan. Bu insanlara karşı bizim mutlaka 2019'da söyleyecek büyük sözlerimiz olacaktır. Beraber başardık, yine beraber başarmaya devam edeceğiz."

"Durmadan çalışacağız"

AK Parti'nin halkın duasıyla başarılı olduğunu, bu dua sürdükçe daha büyük başarılara imza atacağını vurgulayan Fakıbaba, şunları ifade etti:

"AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı sistemine sokmamak adına dışarıdan büyük oyunlar oynanacaktır ama ne olursa olsun Allah bu oyunu bozacaktır. Ona inanıyorum. Biz durmadan çalışacağız. Bacılarımız evlere tek tek girecekler, AK Parti'yi anlatacaklar. Tarımda, hayvancılıkta, gıdada neler yaptığımızı anlatacaklar. Bugün hayvan hastanesinin açılışını yaptık. Ben yıllarca hastanelerde başhekimlik yaptım. Geldiğimiz seviyeyi bir hayvan hastanesinin açılışında gözlerimizle gördük. Ne kadar güzel. Artık, Türkiye insanını bırakın, hayvanına bile çok değer veren bir ülke haline geldi. Bunlar AK Parti'nin sayesinde oldu."

Bakan Fakıbaba, tarım ve hayvancılıkta büyük destekler verildiğini belirterek, "Allah'ın izniyle et ithal eden değil, ihraç eden ülke olacağız. İnanmak önemli. Bu konuda özellikle kadın kardeşlerimize önemli destekler vereceğiz. Emekli kardeşlerimize, erkek kardeşlerimize vermiş olduğumuz desteklerde, 2002 yılından 2017 yılına baktığımızda arada ne farklar olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Ziyaretin ardından Bankalar Caddesi'ndeki bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet edip, çayla simit yiyen Fakıbaba, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nda basına kapalı gerçekleştirilen sektör toplantısına katıldı.