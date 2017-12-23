Suriyeli Heykeltraş, Savaşı Eserlerine Yansıtıyor

Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı, güvenlik sebebiyle milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk edip diğer ülkelerde mülteci konumunda yaşamaya başladılar. Urfa’da sayıları 450 binden fazla olan mülteciler arasında öğretmen, doktor, ressam, müzisyen gibi birçok iş ve sanat dalından mesleğe sahip insanlar var. Savaş sebebiyle yurtlarını, yaşamlarını, mesleklerini bırakıp zorunlu göç yapmak zorunda kaldılar. Birçok Suriyeli Mülteci gittikleri ülkelerde mesleklerini icraa etmeye çalışırken birçoğunun ise beden gücü ucuz fiyatlara ağır işlerde kiralandı.Mesleğini icra edenler arasında Urfa’da yaşayan Suriyeli Heykeltraş-Ressam Akram Saffan da bunlardan sadece bir tanesi. Saffan, Suriye’de yaşanan savaşı yeteneğiyle ortaya serdi. Savaşın izlerini taşıyan heykeltraşlar yapan Saffan oldukça iyi çalışmalar ortaya çıkardı. Savaş’ın dramını, insanların yaşadıkları acıları heykeltraşla anlatmaya çalışırken etrafından da çok güzel eleştiriler alıyor.Suriyeli Mülteci Akram Saffan’ın heykeltraş çalışmalarını görenler, “Harika eserler ortaya koyuyor. Urfa’da yaşayan onca Suriyeli varken Saffan’ın herhangi bir çalışması Urfa’nın bir yerine heykel olarak dikilebilir.” önerisinde bulundular.Akram Saffan’ın yaptığı heykellerin Urfa sokaklarına dikileceği bilinmese de yetkililerin kesinlikle değerlendirmesi gereken ve eşine nadir rastlanan çalışmalar olduğunu duyurmak istedik.