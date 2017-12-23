Suriyeli Heykeltraş, Savaşı Eserlerine Yansıtıyor

Mesleğini icra edenler arasında Urfa’da yaşayan Suriyeli Heykeltraş-Ressam Akram Saffan da bunlardan sadece bir tanesi. Saffan, Suriye’de yaşanan savaşı yeteneğiyle ortaya serdi. Savaşın izlerini taşıyan heykeltraşlar yapan Saffan oldukça iyi çalışmalar ortaya çıkardı. Savaş’ın dramını, insanların yaşadıkları acıları heykeltraşla anlatmaya çalışırken etrafından da çok güzel eleştiriler alıyor.
Suriyeli Mülteci Akram Saffan’ın heykeltraş çalışmalarını görenler, “Harika eserler ortaya koyuyor. Urfa’da yaşayan onca Suriyeli varken Saffan’ın herhangi bir çalışması Urfa’nın bir yerine heykel olarak dikilebilir.” önerisinde bulundular.
Akram Saffan’ın yaptığı heykellerin Urfa sokaklarına dikileceği bilinmese de yetkililerin kesinlikle değerlendirmesi gereken ve eşine nadir rastlanan çalışmalar olduğunu duyurmak istedik.
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