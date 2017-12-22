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Bu haber 22 Aralık 2017 19:23:22 Tarihinde eklenmiştir.

Şahanoğlu:Urfasporun Başarısı Birlik Beraberlikten Geçer

Sitemiz spor yazarı ve Kanal Urfa ekranlarında yayınlanan spor zirvesi programının spor yorumcusu Murat Şahin Şahanoğlu son programda yaptığı açıklamalarla gündeme damagasını vurdu.Şahanoğlu’nun kimsenin söylemediği gerçekleri tek anlattığı cümleler hem yazıda hem de video da...

Şahanoğlu:Urfasporun Başarısı Birlik Beraberlikten Geçer

 Sitemiz spor yazarı ve Kanal Urfa ekranlarında yayınlanan spor zirvesi programının spor yorumcusu Murat Şahin Şahanoğlu son programda yaptığı açıklamalarla gündeme damagasını vurdu.Şahanoğlu’nun kimsenin söylemediği gerçekleri tek anlattığı cümleler hem yazıda hem de video da:

“Ben şunu merak ediyorum. Eğer birileri bu kulüp başkanını istemiyorsa, birilerinden kastım; Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanı Ahmer Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi veya daha önce olan şehrin takımına yardım eden yön veren kimler varsa… bu insanlar mevcut kulüp başkanını ve yönetimini istemiyorsa yarın itibariyle bir nokta koysunlar, birilerini getirmek istiyorlarsa veya daha farklı bir şey düşünüyorlarsa 4 Ocak transfer tahtası açılmadan başkaları yapsın bu işi ama hayır biz bu yönetimin, kulüp başkanının, oyuncu topluluğu ve teknik ekibin arkasındayız diyorlarsa o zaman katkı sunmak zorundalar. 

Urfaspor devre arasına girerken, geçmiş dönemdeki borçlarından dolayı 2,5 milyon gibi bir transfer tahtası açma kapama olayı olacak. Kişiler üzerinden gitmeyelim, kişiler üstünden gittiğimiz zaman olay farklı algılanır ve yorumlanır. Benim için esas olan Urfaspor’un başında veya yönetiminde olan insandır. Bugün İsmail Mutlu olur, yarın Ali Çizmecioğlu olur, öbür gün İsmail Buz olur, daha öbür gün Kemal Saraçoğlu olur. Başka zaman Sabahattin Cevheri olur. Eğer o kişi kongreden her ne şekilde olursa olsun Urfaspor kulübüne başkan olmuşsa biz onu esas alır, o kişiye saygı gösterir ve kendi gücümüzle destek olmaya çalışırız. 

Bunun altını çizerek söylüyorum; bugün Urfaspor’un başına bir olay geliyorsa ben ona destek veriyorsam beni eleştiren Neden diyorsa, Ben şunu söylerim ‘Ben hür bir adamım, ben bağımsız bir adamım kimseyle bağlantım yok. Ben oraya gittiğim zaman bana kızacak 3 kişi vardır; biri babamdır biri eşimdir diğeri kardeşlerimdir, onlardan başka kimseye hesap vermem çünkü onlardan başka kimseye bağlılığım yok. Tekrar söylüyorum kulübün başında kim varsa samimi olarak destek olmak lazım. Destek olanları eleştiriyorsanız eğer bence dönün kendinize bir bakın. Ben Urfalıyım yıllardır bu işin içinde değildim. Fakat farklı farklı kişilerin toplumu farklı yönlendirmesi sonucu sorumluluk alıp bu işin içine girdim. Benim hiçbir şekilde burada spor yorumculuğu yapmaya ihtiyacım yok. Ne kamu çalışanıyım, ne siyasetten bir beklentim var, Ne de futboldan beklentim var. Benim çok param olursa Urfaspor’a başkan olurum, başka da bir beklentim yok. 

Ben koyu bir futbolseverim ama memleketim Urfa olduğu için elbette Urfaspor’u seveceğim başka da bir takım tuttuğum yok. Sosyal medyada çok karşılaşıyoruz, diyorlar ki ‘Yönetim istifa etsin’ ‘Kulübün başına o gelsin şu gelsin’. Önemli olan kulübün başına onun bunun gelmesi değil, Urfaspor kulübü’nün başına gelecek kişi şöyle 5 milyonu alacak, Urfaspor hesabına ekleyip bloke koyacak, ‘Arkadaş ben 5 milyon peşin paramla geliyorum ve bu işi yapıyorum’ diyebilecek biri olmalı. Ama yok ben geleyim Vali Bey destek versin Bakan Bey destek versin, Vekiller destek versin Belediye destek versinle olmuyor. Kimse kusura bakmasın İsmail Mutlu Kulüp Başkanı, Murat Şahin Şahanoğlu Başkan Vekili İsmail Buz sportif direktör,Ali Çizmecioğlu fahri başkan olsun, biz de yaparız bu işi. 
 
Herkes elbette fikrini söyleyecek ama Herşeyi bir kenara bırakıp samimi olalım, biribirimize sahip çıkalım. Bu takımdan ne kulüp başkanları ne hocalar geldi geçti. Bizim burada tek amacımız olmalı ‘Bu Kulübü nasıl başarılı ederiz.’ 2 milyon nüfuslu bir şehrimiz var, 700 bin genç nüfusumuz var. Urfaspor’un bırakın 1. 2. Ligi, Süper ligde olması demek, şu anda toplumun kanayan yarası olan madde bağımlılığı, eğitimsizlik gibi bütün sorunları sporla aşması demek. Lütfen bu pencereden bakın . küçük şeylere takılmayın, kişilere takılmayın. bizim amacımız Urfaspor’un başarılı olmasından başka bir şey olmamalı. 

 
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