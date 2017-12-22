Tatlıses'ten Büyük Jest!

Poll Production’ın sahibi, müzik yapımcısı Polat Yağcı önceki akşam 40’ıncı yaş gününü kutladı. Şişli’deki Günay Restaurant’ta düzenlenen özel geceye, iş ve sanat camiasından birçok isim katıldı. İzmir’de yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses, doğum gününe katılamadı. Kızı Dilan Çıtak’ı doğum gününe gönderen Tatlıses, Yağcı’ya çiğ köfteden pasta gönderdi.Doğum günü partisine katılanlar arasında yer alan Deniz Seki, “Şarkılarım ile var olan bir kadınım, manken değilim. Ben de isterdim zayıf olmak, ama şartlar el vermiyor. Benim yaşadığımı başka birisi yaşasa, şu anda akıl hastanesinde yatıyor olurdu” dedi. Hande Yener de, yakın arkadaşı Polat Yağcı’yı yalnız bırakmadı. Yener, “Çalışmalarımız son sürat sürüyor, İngilizce şarkım için klip çekilecek ve çok heyecanlıyım” dedi. Şık giyim tarzı ile doğum gününe katılan Seda Sayan’a, Cefi eşlik etti.Doğum gününe katılan ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, sanatçılara ‘Sanatçılar Sitesi’ sözü verdi.