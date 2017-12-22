Tatlıses'ten Büyük Jest!

Doğum günü partisine katılanlar arasında yer alan Deniz Seki, “Şarkılarım ile var olan bir kadınım, manken değilim. Ben de isterdim zayıf olmak, ama şartlar el vermiyor. Benim yaşadığımı başka birisi yaşasa, şu anda akıl hastanesinde yatıyor olurdu” dedi. Hande Yener de, yakın arkadaşı Polat Yağcı’yı yalnız bırakmadı. Yener, “Çalışmalarımız son sürat sürüyor, İngilizce şarkım için klip çekilecek ve çok heyecanlıyım” dedi. Şık giyim tarzı ile doğum gününe katılan Seda Sayan’a, Cefi eşlik etti.
Doğum gününe katılan ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, sanatçılara ‘Sanatçılar Sitesi’ sözü verdi.
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