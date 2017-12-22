Elektrikli Motosiklete 3 Yıl 11 Ay Hapis

Elektrikli motosiklet almaya karar veren Urfalı bir vatandaş, çok para ödeyip sıfır almak yerine ikinci el almayı tercih etti. İkinci el motosikleti satın aldığı sırada gerekli evrak, garanti ve satış sözleşmesi gibi belgeleri de alan vatandaşa bir süre sonra ceza geldi.Vatandaşa ceza gelmesinin sebebi aldığı ikinci el motosikletin çalıntı çıkmasıydı. Durumdan oldukça geç haberi olan ve cezası onanan vatandaş mağduriyetini anlatabilmek için bir video çekerek Cumhurbaşkanı’na Adalet Bakanı’na seslendi.Vatandaş yayınladığı videoda, “Elektrikli motosiklet satın aldım ama çalıntı çıkmış. Bunun haberini almam çok geç oldu. Muhtara gelen ceza kağıtları elime ulaşmadı. Mahkemeye verildiğimi öğrendiğimde ise yurtdışındaydım. Benim yurtdışında olduğum dönemlerde mahkeme 3 defa açılıp fikrim ve beyanım alınmadan dosya kapatılmış. Şu an 3 yıl 11 ay hapis cezam var. Parasını verip satın aldığım bir motosikletin çalıntı çıkmasından dolayı hapse gireceğimi öğrendiğimde yıkıldım. Aileme ekmek parası getiren başka kimse yok. Anneme, kardeşlerime, eşime ve çocuklarıma ben bakıyorum. Babam bizi terk ettiği için evde çalışacak başka kimse de yok. Bana verilen hapis cezası denetimli serbestlik ile kamu görevine çevrildi. Haftanın 5 günü imza atmaya gitmem için 10 tl yol parası vermem lazım. Bu durum 3 yıldan fazla sürecek. İmza atmaya gidecek param bile yok. Lütfen yetkililer sesimi duysun” dedi.Aldığı elektrikli motosikletin çalıntı olduğundan haberi olmadığını dile getiren mağdur vatandaş, durumdan dolayı aldığı cezaların haksızlık olduğunu, hırsızlık damgası yediği için ayrı bir üzgün olduğunu dile getirdi.