Şanmed Hastanesi'ne Kimsenin Gücü Mü Yetmiyor, Yoksa Güç Birliği Mi Var?

Şanlıurfa’nın en büyük çilelerinden biri olan trafik sorunu gün geçtikçe daha da büyüyor. Özellikle okul ve iş çıkışı saatlerinde insanların gideceği yere yetişmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde belirli mevkilerde sıkışmalara sebep olurken bu yoğunluğu azaltacak alternatifler üzerinde durulmuyor.Özel Şanmed Hastanesi civarında, hastanenin otoparkı olmadığı için yol kenarlarına park eden araçlar trafiği büyük ölçüde tıkıyor. Acil hastalarını getirenler veya muayene olmaya gelen hastalar hastane önüne araçlarını park etmek zorunda kalıyorlar. Kaldırım kenarlarına iki aracın yan yana park edildiği görülen yolda, araç sahipleri hatalı park etmeden ceza yiyorlar.Trafiğin aksamasıyla beraber şikayet yağdıran vatandaş “Koskoca hastanenin otoparkı yok. Evimize yetişmek işkence haline dönüştü.” Sitemlerinde bulunuyorlar.Haliliye’de trafiğin aksadığı tek noktanın Şanmed Hastanesi civarı olduğu ve bu yoğunluk için hiçbir çözüm üretilmediğini dile getiren bir vatandaş; “Trafiğin yoğun olmasını geçtik, hastaneye gelirken aracımızı nereye park edeceğiz stresine giriyoruz. Yanlış yere park edildiğinde de cezasını yine bize kesiyorlar. Özel bir hastanenin otoparkı da yoksa hiç çalışmasın, kapatılsın daha iyi” dedi.Uzun zamandır gündemde olan Şanlıurfa trafiğine bir yükü de kendileri bindiren Özel Şanmed Hastanesi konuyla alakalı çözüm üretme taraftarı olmayarak sorunun ilerlemesine sebep oluyor. Halk Şanmed Hastanesi yapılırken otopark yapmayı düşünmemelerine ve bu sebepten dolayı sorun yaşamalarına oldukça tepkili.