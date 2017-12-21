Jüri Başkanlığını il Müftüsü ihsan Açık’ın yaptığı Bozova'da Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.Dereceye giren öğrencilere Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Zekeriya Göker, İl Müftüsü İhsan Açık ve Jüri üyeleri tarafından plaket, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.