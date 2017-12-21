TUBİTAK Projelerinde Türkiye rekoru Şanlıurfa'nın!

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin TURAN’ın “Bilim Girmeyen Okul Kalmayacak” vizyonu Şanlıurfa Eğitim Camiasına yeni Ufuklar açmaya, yeni rekorlar kırdırmaya devam ediyor.19-20-21 Ekim 2017 tarihlerinde 80.000 Öğrenci toplamda 200.000 kişinin katıldığı birbirinden farklı temalarda 65 atölye çalışmasının ve Ulusal STEM yarışmasının olduğu TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliğinden sonra şimdide 2018 yılı içerisinde son üç yılda yapılandan daha fazla sayıda, 606 OKULDA TÜBİTAK 4006 BİLİM ŞENLİKLERİ düzenlenecektir. Şanlıurfa TÜBİTAK Proje Koordinatörü Mehmet Nuri Öğüt ve ekibi ile beraber tüm İlçelere tek tek gidilerek bilgilendirme toplantıları yapıldı. Özel Gruplar kurularak tüm okullarda sürekli koordineli bir şekilde süreç yürütüldü. 606 Onaylanan okulla birlikte 2018 yılı içerisin de düzenlenecek TÜBİTAK 4006 Bilim şenliklerine okullarda ki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.